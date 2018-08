Über ReachHero

Name: ReachHero

Segment: Marketing

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2014

Gründer: Christian Chyzyk (CEO), Philipp John (COO), Aaron Troschke (Head of Entertainment)

Zahl der Mitarbeiter: 30

Investoren: Global Founders Capital und Axel Springer Plug and Play

Website: http://www.reachhero.de