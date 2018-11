Der stationäre Handel muss Erlebnisse bieten, lautet das Mantra der Branche. Doch was damit gemeint ist, wird selen definiert. Das Start-up Realtainment zeigt, wie es geht. Die Idee ist ein Marktplatz für lokale Erlebnisse im Handel - wie zum Beispiel das Thema Kunst.

Der Trend zum schnellen Onlineeinkauf ist unbestreitbar. Die Strategie hierauf zu reagieren, muss aber nicht immer nur digital sein. Das zeigt das Start-Up Realtainment. Mithilfe von Erlebnissen locken sie die Konsumenten wieder in die Geschäfte. Das Motto: anhand von Entertainment raus aus der digitalen und rein in die analoge Erlebniswelt.



Dabei will das Start-Up den führenden Marktplatz für lokale Erlebnisse aufbauen, die es über eine benutzerdefinierte Technologie-Plattform vertreibt. Durch den Plattformansatz macht es aus Trends Produkte und daraus Erlebnisse für den Handel.

Das erste Produkt ArtNight erfreut sich großer Beliebtheit und ist in 42 Städten und vier Ländern live. Lokal sind dabei nicht nur die Geschäfte, in denen die Erlebnisse für eine neue Form des Einkaufens sorgen, sondern auch die Künstler, die die Workshops für Kreativinteressierte anleiten.

Die "Kunst des Handels"

Das junge Team blickt derzeit auf insgesamt mehr als 3.000 durchgeführte Events – im Handel, in Bars und Restaurants. "Shoppingcenter und der Handel müssen sich wandeln, weg von einer reinen Retail- und hin zu einer Erlebnis-Destination", rät Gründerin Aimie-Sarah Henze. Über 60 Retail Events wie #myartday hat ihr Unternehmen zusätzlich zu den 3.000 öffentlichen Events durchgeführt. Ihr Ziel: weitere Erlebnisprodukte, spezifisch für Shoppingcenter und in Kooperation mit Marken.

