Der Weihnachts-Spot der britischen Handelskette John Lewis ist in jedem Jahr die Benchmark für Werbe-Emotionen. Die Briten warten schon seit Tagen ungeduldig auf den Spot, markiert er doch traditionell den Start der Saison. In diesem Jahr startet er etwas später als sonst. Doch das Warten hat sich gelohnt. Der Spot stellt alles in den Schatten, was sonst zu Weihnachten durchs Werbe-TV flimmert.

