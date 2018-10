Intelligente Sensoren erfassen demografische Daten der Kunden an der Kasse gemeinsam mit der gekauften Ware - die Basis für passgenaue Kundenansprache und effiziente Planungen.

Gezielte Bündelung demografischer Kundendaten

Über RetailQuant Segment: Tech, Software, KI

Claim: Business intelligence for physical retail

Sitz: München

Gründungsjahr: Februar 2018

Gründer: Gordan Volaric, Jens Kippels

Zahl der Mitarbeiter: zirka 11

Investoren: keine Angaben

Im Metro Accelerator

Über etailment Start-ups

Stationäre Händler können nicht ganz so einfach Einkauf und Entscheidungen der Konsumenten nachvollziehen wie im E-Commerce. Hier will RetailQuant Abhilfe schaffen. Das Start-up unterstützt stationäre Händlern, ihre Kunden besser zu verstehen und Entscheidungen in den Bereichen Dienstleistung, Angebot und Vermarktung zu treffen. Mithilfe von intelligenten Sensoren werden die demografischen Daten der Kunden an der Kasse gemeinsam mit der gekauften Ware automatisch erfasst. Die Vorteile: Eine passgenaue Kundenansprache und effizientere Entscheidungen im Tagesgeschäft.Das Münchner Start-up hat einen AI-Sensor entwickelt, der jede Kauftransaktion mit den entsprechenden Kundendaten anreichert. Einzelhändler können auf diese Weise exakt einsehen und verstehen, wer an ihrem Standort was einkauft.Laut RetailQuant können daraus detaillierte Erkenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse und Präferenzen von Kundengruppen gewonnen werden, um wichtige Entscheidungen in Bezug auf Betrieb, Marketing und Einkauf zu treffen.Die gesammelten Informationen nutzt das elfköpfige Team hinter RetailQuant anschließend, um stationären Händlern Datenanalysen zu liefern, wie es beispielsweise Google Analytics dem Online-Handel ermöglicht. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz bietet die Software Einzelhändlern die richtigen Tools, um ihre Geschäftsabläufe zu optimieren und kundenorientierte und gleichzeitig datengeschützte Entscheidungen zu treffen.Das Prinzip dahinter: Nach dem Anbringen des Sensors im Kassenbereich mittels einfacher Plug & Play-Installation beginnt dieser direkt mit der anonymisierten Datenerhebung der Kundeninformationen. Daraufhin werden alle Ergebnisse gebündelt und verschlüsselt an die KI weitergegeben.Diese beginnt mit der Datenanalyse und erstellt maßgeschneiderte Berichte, auf deren Basis Einzelhändler wiederum ihre Kundenansprache ausrichten können. Alle erfassten Daten werden gemäß strengsten Datenschutzgesetzen in Deutschland anonymisiert aufbereitet und gespeichert.Seit Juni diesen Jahres beweist sich das elfköpfige Team von RetailQuant im Metro Accelerator in Berlin. Langfristig wollen die CEOs und Gründer Gordoan Volaric und Jens Kippels RetailQuant als Marke aufzubauen, die für technische Spitzenleistungen, zuverlässige Lösungen und innovative Digitalisierungsideen für den stationären Handel steht.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de. Foto: Unsplash