Chinesische Touristen sind konsumfreudig. Lästig für sie: Die Mehrwertsteuer-Rückerstattung ist in Europa besonders kompliziert. Eine App für Händler will das ändern.

Über etailment Start-ups

Die Zahl chinesischer Touristen in Deutschland ist in den letzten Jahren rasant und kontinuierlich gewachsen – und Safety Tax Free nutzt das für sich: Mit einer Vereinfachung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung für ausländische Konsumenten bietet das Münchener Start-up vor allem chinesischen Touristen einen praktischen Service – eine Nische mit Potenzial.Safety Tax Free GmbHFinanzdienstleistungSafety Tax Free - Tax refund made easy.Garching bei München2016Chengyuan Zhai (CEO), Kai Zhang, Haokun Bi, Song Liu, Denghui Shi, Xiaojie Lin, Wenbo HuangZahl der Mitarbeiter: 40Bereits im vergangenen Jahr kamen 12,4 Millionen Touristen aus China nach Europa. Laut Experten wird diese Zahl bis 2022 auf 20,8 Millionen ansteigen. Chinesische Touristen geben durchschnittlich über 3.000 Euro für Einkäufe aus und sind damit als Reisende so konsumfreudig wie keine andere Nation weltweit. Allerdings stellen bei den Einkäufen in Europa besonders die komplizierten Steuerrückerstattungsprozesse die Kunden aus Fernost vor große Schwierigkeiten. Safety Tax Free soll eine innovative Methode bieten, um Touristen den Weg zur Rückerstattung einfacher zu gestalten.Die Idee zu Safety Tax Free ist Gründer Chengyuan Zhai und vier seiner Freunde während ihres Studiums an der TU München gekommen. Den als Reiseleiter jobbenden Kommilitonen fiel vermehrt auf, dass Tax Refund-Verfahren unnötig kompliziert abgewickelt werden. Geboren war eine mögliche Geschäftsidee mit Zukunft.Im Bereich B2B sind die Zielkunden des deutsch-chinesischen Teams Einzelhändler, die bereits viele chinesische Touristen als Kunden haben oder deren Anzahl noch weiter steigern möchten. Mithilfe des sogenannten Safety Tax Free Terminals vereinfachen die Münchener das Tax Refund-Verfahren und übernehmen alle lästigen bürokratischen Aufgaben.Die Einzelhändler erhalten dazu ein Terminal, mit dem mobile Bezahlmethoden akzeptiert und digitale und vollständig ausgefüllte Befreiungs-Formulare mit einem Klick erstellt werden können. Neben der einfachen Tax Refund-Abwicklung ermöglicht das Startup Händlern zudem, sich über die eigens entwickelte Safety Tax App und Social-Media-Plattformen auf Chinesisch gegenüber einer großen Anzahl an chinesischen Touristen zu präsentieren – Tax-Abwicklung und Online-Marketing in einem."Dank unserer App fällt das handschriftliche Ausfüllen der Tax Refund Formulare und das langwierige Anstehen am Flughafen komplett weg. Dadurch sind die Kunden um ein Vielfaches schneller als mit der traditionellen Methode", kommentiert CEO Chengyuan Zhai.Zum Netzwerk von Safety Tax Free zählen bereits über 1.000 Partnerhändler in Deutschland, Österreich, Niederlande und Belgien, darunter dm, Müller, Loden Frey, Lederwaren Hetzenecker und viele mehr. Durch die Zusammenarbeit mit Union Pay und WeChat etablierte sich das Münchner Startup seit seiner Gründung 2016 als ein vertrauenswürdiger Partner von globalen Shopping-Touristen.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de