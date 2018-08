Nein, es ist ein ausgeklügelter Algorithmus, der Unternehmen die passenden Bewerber herausfiltert. Hinter der Talentsuche stehen echte Headhunter mit langjähriger Erfahrung. Doch Searchtalent bietet weit mehr.

Über Searchtalent Name: Searchtalent

Segment: Software as a Service, HR-Tech

Claim: Recruiting neu gedacht

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Benjamin Visser

Zahl der Mitarbeiter: 17

Investoren: k.A.

Website: www.searchtalent.de

Schnell, bezahlbar und flexibel

Mit Direktansprache zum Erfolg

© Searchtalent

Das ist etailment Start-ups

Nicht jedes Unternehmen kann sich professionelle Recruiter leisten. Die Folge ist nicht selten eine maßlose Überforderung im Bewerbungsdschungel. „Wer passt zum eigenen Unternehmen? Welchen Talenten kann das Unternehmen selbst am besten Impulse geben, um sich weiterzuentwicklen?“, sind dabei aufkommende Fragen. Searchtalent als digitale Headhunting-Lösung vereinfacht den Recruiting-Alltag mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Big Data-Analysen.Persönliche Zusammenarbeit steht hier im Fokus. Searchtalent arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Das Besondere: Hinter der Talentsuche stehen keine Automatismen und Algorithmen, sondern echte Headhunter, die mit langjähriger Erfahrung nach der besten Besetzung für die offene Stelle suchen.Von der Analyse des individuellen Suchprofils, bei der Details wie die aktuelle Marktsituation und Bewerbervorstellungen gemeinsam mit dem Unternehmenskunden analysiert werden, bis hin zur maßgeschneiderten Talentansprache durch das Searchtalent-Team, ist der Recruiting-Prozess transparent und an die Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst.Der Unternehmenskunde erhält Zugang zu seinem persönlichen Dashboard und hat alle Prozesse im Blick. Daraufhin werden ihm in der Regel bereits innerhalb der ersten Woche potenzielle Bewerber vorgeschlagen. Nachdem passende Bewerber identifiziert, kontaktiert sowie alle relevanten Informationen abgefragt wurden, werden die Bewerberprofile direkt weitergeleitet. Daraufhin kann der direkte Kontakt zu den Talenten aufgenommen und Bewerbungsgespräche vereinbart werden.Das 2018 gegründete Startup will das Headhunting über moderne AI, Machine Learning und Big Data in das 21. Jahrhundert bringen und vereinbart es mit dem besten Computer der Welt – dem Gehirn und der Expertise wahrer Profis.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de