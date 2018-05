Einfach, schnell und smart nach Produkten suchen – nach diesem Leitsatz hat das Dresdner Startup Semknox eine semantische Produktsuche für Online-Shops entwickelt, die es Kunden beim Onlineshopping ermöglicht, intuitiv nach ihren Wunschprodukten zu suchen.

Über Semknox Segment: E-Commerce, SaaS

Sitz: Dresden

Gründungsjahr: 2014

Gründer: David Urbansky, Sebastian Sprenger, Simon Schabel

Mitarbeiter: 8

Investoren: HTGF, WestTech Ventures

Smarte Suchmaschine beantwortet intuitive Suche

Das ist etailment Start-ups

Das ist etailment Start-ups

Verbraucher geben oftmals die unterschiedlichsten Begriffe in eine Onlinesuche ein und meinen dasselbe Produkt. Damit dieser Wunschartikel schnell gefunden wird, dafür hat das Start-up Semknox eine smarte Suchmaschine entwickelt. Die Semknox-Suche kann beispielsweise Anfragen wie „leise Waschmaschine", „fettarmer Joghurt" oder „schnelles Notebook mit 16 GB RAM und großem Display" problemlos beantworten.Für die Einordnung und Beantwortung der Anfragen greift Semknox auf eine umfangreiche „Produkt-Ontologie" zurück, in der Beziehungen von Produktkategorien und deren Eigenschaften festgehalten sind.Auch verschiedene Schreibweisen, Synonyme und übergeordnete Begriffe wurden der Suchmaschine beigebracht. Somit ist es egal, ob der Kunde nach einem „blauen Kleid" oder nach „Kleider azurfarben" sucht – er wird immer das Richtige finden, so das Versprechen der Semknox-Gründer.In einer alltäglichen Umgebung, in der mit Alexa, Siri oder Google Home Voice-Interfaces eine immer größere Rolle spielen, liegen die Vorteile einer „verständnisvollen" Suche über sprachaktivierte Endgeräte, wie sie Semknox bietet, klar auf der Hand. Semknox, dessen Name für „anticwledge Etraction" steht, ist seit 2014 auf dem Markt und beschäftigt derzeit acht Mitarbeiter.