Die Integration von Augmented- oder Virtual Reality-Elementen in der eigenen App, soll künftig keine große Herausforderung mehr sein. Das Start-up bietet ein WLAN-Mesh-Netzwerk für Gebäude oder Außenbereiche, das das Streaming großer Multimediadaten ermöglicht, inklusive der Einbettung von AR- oder VR-Elementen.

Über Shoutr Labs Segment: Augmented Reality

Sitz: Berlin

Gründung: 2013

Gründer: Sebastian Winkler, Christian Beier, Ronald Liebermann, Benjamin Werner

Mitarbeiter: 17

Investoren: Klaus Eickhoff, TMT-Invest Christoph Wagner, Koerner Event, Moritz Strauß

Bewegtbild am Point of Interest

Über etailment Start-ups

Mithilfe einer App können beispielsweise Museumsexponate zum Leben erweckt und Informationen angezeigt werden. Dafür stellen shoutr labs mit ihrer shoutrbox die technische Infrastruktur zur Distribution von Inhalten bereit.Der Kunde muss nur noch entscheiden, welche zusätzlichen Informationen oder Animationen er seinen Besuchern oder Kunden zeigen möchte.Dank des shoutr.Systems können Einzelhändler ihre Kunden genau dort mit wertvollen Informationen abholen, wo es zählt: am Point of Interest. Das mobile Endgerät dient dabei als Assistent während des Einkaufs und bietet Funktionen wie einen digitalen Warenkorb, Bezahlsysteme sowie Indoor-Navigation mit Suchfunktion.Der Einkauf wird zum personalisierten Einkaufsrundgang und zu einem echten Erlebnis. Mittels Augmented Reality werden zudem einzelne Produkte mit Informationen angereichert. „Durch den Einsatz von Augmented Reality schaffen wir eine digitale Lösung, die im Handel zur besseren Produktpräsentation und folglich höheren Kundenbindung beiträgt”, verspricht Co-Gründer Sebastian Winkler. Das Ziel: der führenden Anbieter für digitale Informationssysteme zu werden.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de