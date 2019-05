Wasser mit Geschmack, aber ohne Zucker, künstliche Süßungsmittel oder andere Zusätze: Air up hat eine Trinkflasche entwickelt, die purem Wasser nur über Duft Geschmack verleiht.

Über Air up Sitz: München

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Lena Jüngst, Jannis Koppitz, Tim Jäger, Fabian Schlang, Simon Nüesch

Investoren: keine Angabe

Mitarbeiter: 9



Homepage: www.air-up.com, www.ten-ace.com



© Air up

Simon Nüesch, Head of Sales and Business Development des Münchener Start-ups, erklärt das Prinzip hinter der Geschäftsidee von Air up Air up verleiht purem Wasser Geschmack – nur über Duft! Praktisch ein Nespresso für Wasser, nur viel nachhaltiger und bedeutend gesünder als alle anderen Erfrischungsgetränke.Air up schafft durch das Trinksystem einen Lock-in-Effekt und generiert durch die Pods, die purem Wasser Geschmack verleihen, wiederkehrende Umsätze. Praktisch ein Nespresso-Nespressokapsel-Geschäftsmodell, nur viel nachhaltiger und für Erfrischungsgetränke.Unschlagbar gesund, weil man Geschmack erlebt, aber nur pures Wasser trinkt - circa 50 mal nachhaltiger als alle anderen Erfrischungsgetränke - superconvenient, weil 15 Liter in deine Hosentasche passen.Eine Vielzahl an Supermärkten, Drogeriefachmärkten und sehr ausgewählte Sportfachhändler.Mit bedeutenden Sport-/Lifestyle-Brands als Kooperationspartner.Als Gründer muss man bis zu einem gewissen Grad Zufälle maximieren, weil rückblickend vieles heute nicht so aussehen würde, wenn man nicht zufällig an einem Ort zufällig Person X kennengelernt hätte.Vermutlich eine der spannendsten Gesellschafterrunden, klasse Mitarbeiter und ein einzigartiges Produkt.Auf unser Team aus 9 Mitarbeitern und darauf dass wir ein Produkt geschaffen haben, bei dem Branchengrößen die Kinnlade runterfällt und sie sich ärgern, dass sie mit Milliardenbudgets nicht selbst diese Innovation hervorgebracht haben.Air up mischt mit innovativem Produkt die Getränkebranche auf und erklärt Branchengrößen den Kampf - zugunsten der Verbraucher.Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de