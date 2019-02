Die SaaS-Lösung des Düsseldorfer Start-ups Scalue identifiziert auf Knopfdruck Einsparpotenziale im Einkauf.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Scalue

Über Scalue Segment: Einkauf, SaaS

Sitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Thomas Teichmann, Samir Kharkan, Badr Moudden

Mitarbeiter: 6

Investoren: 100% eigenfinanziert

Homepage: www.scalue.com

Über etailment Start-ups



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Unternehmen sitzen häufig auf einem riesigen Schatz an Informationen, jedoch mangelt es an geeigneten Analysetools und Zugang zu Best-in-Practice-Ansätzen. Viele Potenziale werden daher gar nicht erst erkannt. Diesen Missstand will Scalue mit einer SaaS-Lösung beheben, die Ineffizienzen im Einkauf beseitigt, die durch geringe Datentransparenz, hohes Datenvolumen und schlechte Datenqualität entstehen.Das Düsseldorfer Unternehmen versteht sich als Bindeglied zwischen IT, Einkauf und Unternehmensberatung. Indem die Optimierungsansätze der großen Beratungshäuser den Einkäufern in digitaler Form zugänglich gemacht werden, leistet Scalue einen wertvollen Know-how-Transfer.Die Idee einer smarten Einkaufslösung war für die Gründer Thomas Teichmann, Badr Moudden und Samir Kharkan die logische Konsequenz ihrer eigenen Erfahrungen aus der Praxis. In mehr als 15 Jahren als Einkäufer in Industrie und Handel sowie als Berater für Einkauf und Supply-Chain waren die Gründer immer wieder frustriert von den Ergebnissen der Einkaufsanalyse - und entwickelten schließlich eine eigene SaaS-Lösung, die auf Knopfdruck Einsparpotenziale im Einkauf von KMUs identifiziert.Die angewandte Kombination aus Spend Analytics und Process Mining ist den Gründern zufolge weltweit einmalig.Mit ihrer Einkaufscontrolling-Plattform wollen Teichmann, Moudden und Kharkan einen neuen Industriestandard für den Mittelstand etablieren. Die Webapplikation ist branchenunabhängig einsetzbar und kompatibel mit allen ERP-Systemen, wie zum Beispiel SAP, Oracle, Infor oder Microsoft Dynamics NAV.Seit 2018 stehen für Scalue die DACH-Region sowie der Auf- und Ausbau von Kooperationsgemeinschaften in den Bereichen Technologie und Vertrieb im Fokus.