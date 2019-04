Start-ups von und mit Gründerinnen sind immer noch unterrepräsentiert, sammeln oft weniger Geld ein als männliche Gründer. Dabei haben die Macherinnen häufig ganz besonders erfolgsversprechende Geschäftsideen. Hier sindBeispiele, die uns jüngst besonders aufgefallen sind.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Orbytl und der Knopf im Ohr

Start-up Sprint Start-ups haben mehr Aufmerksamkeit verdient. In der neuen Rubrik "Start-up Sprint" stellt etailment wöchentlich spannende Geschäftsideen und ihre GründerInnen vor.

Frischepost hilft dem Hofladen

© Frischepost

Gardoré - Für den Business-Chic

Heycater und Lemoncat

Siaura & Amazon

In eigener Sache:





Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter

"etailment Start-ups" widmet sich etailment regelmäßig der Gründerszene und innovativen jungen Unternehmen. Über Start-ups, interessante Gründerideen und wichtige Deals, die etailment vorstellen soll, informieren Sie uns bitte daher jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de



© Ratepay Women@Retail Ratepay-Gründerin Wohlfarth: "Ich habe keine Angst vor dem Unperfekten" Zu jung, Mutter, zu alt – die stereotypen K.o.-Kriterien, warum Frauen in Deutschland in Spitzenpositionen wie unter Gründern unterrepräsentiert sind. Das ist auch nach über 200 Jahren Feminismus ein Fakt. Umso spannender, sich mit denen zu unterhalten, die sich durchgesetzt haben. etailment stellt in loser Reihenfolge erfolgreiche Frauen vor. Heute: Miriam Wohlfarth, Gründerin und Mitgeschäftsführerin von Ratepay. Mehr lesen



© Andrey Armyagov - fotolia.com Gründerszene Female Power: 13 erfolgreiche Frauen Start-ups Sie sind in der Minderheit und erfolgreich. Geht doch, könnte man denken, wenn man Unternehmen verfolgt, die von Frauen gegründet wurden. Ob Businesslösungen oder Rezeptplattform, sie treffen mit ihren Start-ups offenbar den Nerv. Etailment stellt 13 spannende Gründungen entschlossener Frauen vor. Mehr lesen



© Dirk Michael Deckbar Onlineshopping Outfittery-Gründerin Anna Alex: Bloß nicht als Mittelstand gelten Anna Alex bietet mit Outfittery kuratiertes Onlineshopping für modebewusste Männer, die keine Lust auf Einkaufen haben. Bei Etailment redet die Gründerin über Warenflut in den Modeläden, warum sie keine Rabatte gibt - und wann sie zuletzt vor vielen Männern weiche Knie bekommen hat. Mehr lesen

Wie wäre es, wenn wir eines Tages beispielsweise Spotify nur mit unseren Gedanken steuern? Mit einem Kopfhörer, der unsere Gedanken liest. Kristina Pearkes hat zusammen mit Sean Kaiser das kanadische Start-up Orbityl gegründet. Das entwickelt einen Knopf fürs Ohr, der schon jetzt zumindest ein paar Stimmungen erkennen soll. Geekwire stellt das Start-up vor.Direktvermarktung ist für landwirtschaftliche Betriebe ein hartes Pflaster. Das Start-up Frischepost.de ebnet Produzenten von Lebensmitteln den Weg zum Kunden. Gründerin Jule Willing hatte die Idee schon lange im Kopf: Aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, hat sie schon früh die Probleme kennengelernt, die Erzeuger mit der Direktvermarktung ihrer Produkte haben. Ihre Idee setzte sie dann mit Studienfreundin Eva Neugebauer von der WHU in Vallendar um. Mehr dazu bei etailment Der Onlineshop Gardoré aus Kiel hilft Frauen bei der Entscheidung für das richtige Business-Outfit. Die Idee kommt an. Auch bei Investoren. Vor wenigen Wochen erst sammelten die Gründerinnen Anna Raabe und Laura Cordes, zwei ehemalige Unternehmensberaterinnen, bei Investoren eine sechsstellige Summe ein. Die erste Finanzierungsrunde für das Omline-Portal wurde vom Risikokapitalgeber Antler aus Singapur angeführt. Die Website, die die Business-Mode kuartiert, punktet mit speziellen Filtern und bietet eine kostenpflichtige Powerstyle-Online-Beratung mit Stylisten.Das Berliner Catering-Startup Heycater hat turbulente Zeiten hinter sich. Gründerin Therese Köhler aber ließ sich davon nicht schrecken und will mit neuen Geldgebern die Expansion wagen, liest man aktuell bei Gründerszene . Das Food-Startup will über seine Website Caterer für Geburtstagspartys, Firmenfeiern und Messen vermitteln und peilt dabei auch Privatpersonen an. Im Segment der Caterer-Portale konkurriert Heycater mit Lemoncat von Gründerin Doreen Huber, die unter anderem Rocket Internet und Point Nine Capital als Investoren hinter sich weiß. Das Start-up hat etailment hier vorgestellt.Von der alleinerziehenden Mutter schaffte es Annemarie Schuster zur Amazon-Bastelzubehör-Sellerin mit 800.000 Euro Umsatz. Siaura Material nennt sich dort ihr Shop. Aktuell baut sich Schuster parallel zu Siaura noch ein weiteres Standbein auf und hat unter dem Namen Annythinks eine Beratungsagentur gegründet. Ihre Geschichte erzählt OMR.de . Am 7. Mai kann man sie auf dem OMR Festival zudem live erleben.Auf