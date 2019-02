Das Online-Portal Mapudo macht den Angebotsvergleich für Einkäufer in der metallverarbeitenden Branche schneller und einfacher.

Die "Flugsuche" für Stahl und NE-Metalle

Über Mapudo Segment: E-Commerce

Sitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2014

Gründer: Martin Ballweg, Niklas Friederichsen, Sebastian Grethe, Markus Weiland

Mitarbeiter: 18

Investoren: NRW.Bank, SHS Ventures, HR Ventures

Homepage: https://www.mapudo.com

Mapudo steht für "Material purchasing directly online". Das Düsseldorfer Start-up bietet einen Online-Angebotsvergleich für Stahl und Nichteisen-Metalle an. Einkäufer in der metallverarbeitenden Branche holen die Angebote verschiedener Händler meist per E-Mail oder - noch ganz traditionell - per Fax ein. Bis alle Vergleichsangebote vorliegen und eine Entscheidung getroffen werden kann, dauert es daher schon einmal ein paar Tage. " Mapudo als Online-Vergleichsportal für Stahl und NE-Metalle entstand aus der Idee, diesen manuellen Prozess deutlich zu vereinfachen", erzählt Christian Sprinkmeyer, der gemeinsam mit Niklas Friederichsen Geschäftsführer der Mapudo GmbH ist.Metallverarbeitende Unternehmen können bei dem 2014 gegründeten Start-up einfach und schnell ihre gewünschten Produkte konfigurieren, Angebote von verschiedenen Händlern vergleichen und den für sie passenden Auftrag direkt online bestätigen.Gestartet war Mapudo zunächst als eine Art katalogbasierter Onlineshop. Kürzlich änderten die Düsseldorfer das Konzept hin zu einem Produktkonfigurator mit Angebotsvergleich - laut Unternehmen der erste in der Branche."In zahlreichen Gesprächen und Tests mit unseren Kunden sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich ein digitaler Beschaffungsprozess in unserer Branche eher an einer Flugsuche als an klassischen Onlineshops mit langen Produkttabellen orientieren muss", erklärt Sprinkmeyer. "Bei Flugsuchen sind Nutzer bereits daran gewöhnt, auf einer Plattform ihre Anforderungen einzugeben, Angebote verschiedener Fluggesellschaften zu vergleichen und den passenden Flug direkt online über das Portal zu buchen. Der digitale Beschaffungsprozess über Mapudo funktioniert genauso schnell und einfach."Davon sollen nicht nur die Einkäufer profitieren, sondern auch die Anbieter, die sich bei Mapudo registrieren und über die Plattform ihre Produkte verkaufen können. 18 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, den Online-Angebotsvergleich noch besser zu machen. Als Investoren konnten die Werkstoffexperten aus der Rheinmetropole bereits die NRW.Bank, SHS Ventures und HR Ventures gewinnen.