Für viele mittelständische Händler beginnen die Probleme nicht erst mit Big Data. Vielfach fehlt es schon an einer genauen Kontrolle von Gewinn und Verlust. Das Start-up Adam sieht deshalb im Controlling für Kleinunternehmen und Start-ups einen wachsenden Markt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Adam Sitz der Zentrale: Darmstadt

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Bernhard Frühlinger, Christian Löw, Christoph Haselmann

Investoren: RISE GmbH, Wien

Mitarbeiter: 3

Lösungen für Schwachstellen anbieten

Start-ups ohne Buzzwords:





Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Was Adam so besonders macht, sagt Mit-Gründer und Geschäftsführer Christian Löw.Wir helfen Kleinunternehmen besser über ihre Finanzzahlen Bescheid zu wissen und welche Maßnahmen sich aus den Zahlen aus betriebswirtschaftlicher Sicht ergeben. Dazu erstellen wir jeden Monat eine grafische Übersicht über die wichtigsten Zahlen der Unternehmen.Anschließend helfen wir in einem Gespräch bei der Interpretation dieser Zahlen, vereinbaren gemeinsam Maßnahmen mit den Verantwortlichen im Unternehmen und behalten die Durchführung und Umsetzung im Auge.Wir bieten KMU und Start-ups „Controlling-as-a-Service“ an, das aus einer Kombination aus Finance-Reporting und einem Controlling-Experten besteht.Als monatliches Paket erhalten unsere Kunden grafische Berichte mit den wichtigsten Zahlen und sprechen mit unseren Experten darüber.Über 10 Jahre Controllingerfahrung auf höchstem Niveau machen Adam inhaltlich aus. Wir wissen genau, welche Zahlen die entscheidenden sind und welche betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge dahinter stehen. Die Kunden kaufen also nicht das x-te Tool, sondern einzigartiges Wissen.Aktuell arbeiten wir mit 25 Unternehmen zusammen. Diese Unternehmen kommen aus den verschiedensten Branchen und haben zwischen 10 und 35 Mitarbeitern.Mit Steuerberatungskanzleien, Banken und großen KMU-Verbänden, um möglichst vielen Unternehmen ein professionelles Controlling zu ermöglichen.Umgebt euch mit Menschen, die euch und euer Start-up weiterbringen. Es ist sehr leicht eine Idee, ein Geschäftsmodell oder ein Produkt zu kritisieren ohne eine Lösung anzubieten. Zu Beginn haben wir uns von Leuten zu sehr beeindrucken lassen, die uns ständig gesagt haben, was wir alles falsch machen und warum wir scheitern werden.Das führte oft zu unüberlegten und manchmal Panik-getriebenen Entscheidungen. Menschen, die euch helfen und tatsächlich Lösungen für Schwachstellen anbieten, sind die wirklich wertvollen Pfeiler in eurem Netzwerk.Nach dieser Erkenntnis haben wir angefangen unser Netzwerk viel stärker genau an diesem Aspekt auszurichten und prüfen mittlerweile sehr genau, von wem wir qualifiziertes Feedback bekommen und wen wir fragen, wenn wir Hilfe brauchen.Wir konnten in der kurzen Zeit, in der Adam am Markt ist, bereits 25 Kunden von unserem Produkt überzeugen und haben bisher noch keine einzige Kündigung verzeichnen müssen.„Adam hebt ab – Controlling-Startup revolutioniert KMU-Unternehmenssteuerung“.