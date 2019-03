Eine Kampagne hier, ein Plakat da und dort eine Anzeige – im Marketing-Dschungel den Überblick zu behalten, ist manchmal schwer. Dazu hat das Team von Adtriba eine SaaS-Lösung für die Marketing Attribution, zur Customer-Journey-Analyse sowie zum Erstellen von Reports für das Cross-Channel-Management entwickelt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Belastbare Insights

Über Adtriba Segment: SaaS, Marketing

Sitz: Hamburg

Gründungsjahr: 2015

Gründer: János Moldvay (CEO), Ludwig Ostrowski (CTO)

Mitarbeiter: 10

Investoren: Next Media Accelerator, HTGF, IFB Innovationsstarter, Business Angel

Mit wenigen Klicks integriert

In eigener Sache:

Ap April setzen wir das Format in neuer Form eigenständig fort. Über Start-ups, interessante Gründerideen und wichtige Deals, die etailment vorstellen soll, informieren Sie uns bitte daher jederzeit unter



Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Bislang kooperierten wir dabei mit "Venture Daily". Über Start-ups, interessante Gründerideen und wichtige Deals, die etailment vorstellen soll, informieren Sie uns bitte daher jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Durch die SaaS-Lösung sollen Marketing-Manager bessere Entscheidungen bei der Budgetverteilung treffen und den Return on Investment (ROI) optimieren. „Wir helfen Marketing-Managern dabei, die verschiedenen Aktionen und Kanäle genauer zu bewerten und zu optimieren“, erklärt CEO János Moldvay.Mit Hilfe von Machine-Learning-basierter Software können Adtriba-Nutzer über ein Dashboard einzelne Kanäle – egal ob Cross-Channel und Cross-Device, Offline oder Online, TV oder Print – bewerten und miteinander vergleichen, um Budgets optimal zu verteilen.„Dank Adtriba können sich Online-Marketer von der noch immer weit verbreiteten Last-Click-Attribution verabschieden. Bei diesem Modell wird allein dem letzten Touchpoint einer Customer Journey der Erfolg zugerechnet, was zu einer verzerrten Performance-Bewertung aller beteiligten Kanäle führt,“ kommentiert CTO Ludwig Ostrowski.Das Tool ist mit wenigen Klicks auf der Website integrierbar und startklar; erste belastbare Insights soll es nach zwei bis vier Wochen geben. Zu Adtribas Kunden, die das SaaS-Tool gegen eine monatliche Gebühr nutzen, gehören unter anderem Avocadostore, Depot, Die Zeit, Flixbus, FTI Touristik und Vaillant.Gegründet wurde Adtriba 2015 in Hamburg von den Marketing-Intelligence- und Data-Science-Experten János Moldvay und Ludwig Ostrowski, die sich 2012 bei Jimdo, einem Anbieter für Website-Baukästen, kennengelernt haben.„Wir wollen dafür sorgen, dass E-Commerce-Player kinderleicht die Vorzüge neuer Hochtechnologien genießen können. Big Data und Künstliche Intelligenz bedeuten nicht das Ende des Marketing-Managers, sondern heben ihn auf eine neue Evolutionsstufe“, ist Moldvay überzeugt.Auf seinem Weg unterstützt wurde das Hamburger Adtech vom Next Media Accelerator, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), dem Innovationsstarter Fonds Hamburg und Business Angels.