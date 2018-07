Onlineshops mit internationalen Kunden benötigen Tempo auch bei den Zahlungsvorgängen. Das Start-up Airwallex dient sich hier als Beschleuniger an.

© Airwallex

Fintech für Mittelständler

Über Airwallex Segment: Fintech

Gründung: 2015

Gründer: Jack Zhang, Lucy Liu, Xijing Dai

Investoren: Tencent, Sequoia, MasterCard, Square Peg Capital, China’s Hillhouse, Horizons Ventures, Central Capital Ventura

Das ist etailment Start-ups

Das 2015 in Melbourne gegründete Fintech Airwallex widmet sich der Herausforderung, internationale Bezahlvorgänge – wie sie von zahlreichen Onlineshops täglich bewerkstelligt werden müssen – effizienter abzuwickeln.Dazu hat Airwallex eine integrierte Software-Lösung entwickelt: Eine Kombination aus Devisen und lokaler Zahlungsverteilung soll grenzübergreifende Zahlungsprozesse schneller, einfacher und günstiger machen. Nach umfangreichen Markterfahrungen im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum ist Airwallex auch auf internationalen Märkten aktiv.Bereits jetzt wird das Fintech dabei von namhaften Investoren wie Tencent, Sequoia, MasterCard und Square Peg Capital unterstützt.Das Fintech, das insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen adressiert, hat ein globales und digitales Zahlungsnetzwerk aufgebaut, das Handelsunternehmen in allen Teilen der Welt verbindet. Onlinehändler können die Airwallex-Software nahtlos in ihr Software-Backend einbetten.Der Service verwendet einfache Wechselkurse, um Zahlungen aus dem Ausland umzurechnen und an die inländische Bank eines Kunden zurückzuleiten. Laut eigenen Angaben ist das australische Fintech in der Lage, „Tausende von Transaktionen pro Sekunde" zu verarbeiten.Ein typisches Anwendungsbeispiel: Ein in China ansässiger Amazon-Händler will seine in den USA oder Europa verdienten Verkaufserlöse direkt auf sein chinesisches Geschäftskonto gutschreiben lassen und greift dabei auf Airwallex zurück, um die Transaktionen schnell und effizient ablaufen zu lassen.Erst kürzlich Woche zog Airwallex die Aufmerksamkeit der Finanzbranche auf sich: In einer Series-B-Finanzierungsrunde konnte das junge Unternehmeneinsammeln – die bisher größte Finanzierungsrunde in Australien in diesem Jahr und die zweitgrößte eines australischen Startups überhaupt. Angeführt wurde das Investment vom chinesischen Internetriesen Tencent und Sequoia China.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de