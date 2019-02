Nun also Voice. Was sich schon in den Sechzigern abzeichnete, weil Captain Kirk ein ganzes Raumschiff Kraft seiner Stimme durchs Universum manövrierte, wird nun auch in Händlerkreisen aktuell. Besonders für Amazon ist das Ökosystem rund um die neuen Sprachassistenten wichtig, immerhin sollen dort mehr als 10.000 Menschen an Alexa arbeiten.

