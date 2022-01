Neue E-Commerce-Marken aufzubauen und erfolgreich zu führen, ist eine Herausforderung - besonders für Einsteiger ohne Erfahrung im Onlinehandel. Ihnen bietet Amzscale nicht nur einen Rundum-Service für den Aufbau und die Skalierung von Marken. Das Osnabrücker Start-up will auch eines der größten Probleme beim Start in den Onlinehandel überwinden: mangelndes Kapital. Wie das Geschäftsmodell funktioniert, erklärt Co-Gründer und -CEO Daniel Vogler im Interview.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Amzscale



© Thrasio Amazon-FBA-Aufkäufer Thrasio "Ein Kauf kann in vier Wochen abgewickelt sein" Das US-Start-up Thrasio ist der größte Aufkäufer von Amazon-FBA-Unternehmen weltweit. Was 2018 als Idee begann, erfolgreiche kleine Amazon-Marken unter einem Dach durch Synergieeffekte zu skalieren, hat sich zu einem globalen Player mit einem Jahresumsatz von einer halben Milliarde USD entwickelt. Georg Hesse, Vice President für Großbritannien und Deutschland, spricht im Interview darüber, warum ein Ende des Wachstums nicht abzusehen ist und was europäische von amerikanischen Gründern unterscheidet. Mehr lesen

© Amzscale

Start-ups ohne Buzzwords



© IMAGO / Westend 61 Marktplätze Die Amazonisierung des Handels kann auch eine Chance sein Damit stationäre Geschäfte an der Konkurrenz durch Onlineplattformen nicht zugrunde gehen, müssen sie sich aufpolieren und hybrid werden. Frei nach dem Motto: Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm! Mehr lesen



© Jooli Start-ups Jooli will Online-Shopping unterhaltsamer machen Stöbern statt gezielter Suche: Die Video-Shopping-App Jooli soll Onlinekunden mit Bewegtbildern inspirieren und durch eine KI-gesteuerte Ausspielung der Angebote passgenau ansprechen. Händler und Hersteller können auf der Plattform kurze Videos hochladen, um Produkte vorzustellen, Nutzer gelangen aus der App direkt zur Bestellung auf die Websites der Anbieter. Das Konzept des virtuellen Schaufensterbummels scheint aufzugehen. Mehr lesen



© IMAGO / Westend61 Amazon-SEO Warum das Suchvolumen egal ist Wie häufig und mit welchen Worten suchen Kunden bestimmte Produkte? Die Frage aller Fragen wird leider zu häufig auf das Suchvolumen reduziert. In Plattformen wie Google kann man dann gezielt Produkte oder Informationen platzieren – das mag funktionieren. In der Suchumgebung Amazon werden aber nur Produkte angezeigt und nicht jeder kann willkürlich unter jedem Wort erscheinen. Die wichtigste Frage sollte aufgrund des hohen Kaufinteresses der Suchenden bei Amazon jedoch grundsätzlich anders gestellt werden, sagt Etailment-Experte Christian Kelm: Wo kaufen die Kunden eigentlich? Mehr lesen

In Marken statt in Unternehmen zu investieren, war der Grundgedanke bei der Gründung von Amzscale. Das Start-up aus Osnabrück hat eine Plattform geschaffen, die Entwickler und Produzenten bei Markenaufbau und -skalierung begleitet - angefangen von der Suche nach Lieferanten bis zum Launch bei Amazon.Wie Amzscale den E-Commerce-Markt außerdem stärker für Privatanleger öffnen will, erläutert Co-Gründer und -CEO Daniel Vogler im Etailment-Interview.Mit Amzscale bauen wir erfolgreiche Marken für den Onlinehandel und entwickeln diese in größtmöglicher Geschwindigkeit weiter. Unternehmern, die im Online-Business erfolgreich sein wollen, bieten wir dabei einen Rundum-Service - von der Produktidee über die Warenbeschaffung bis hin zu Vermarktung, Rechts-, Steuer-, Internationalisierungs- und Finanzierungsfragen übernehmen wir alles. Darüber hinaus ermöglichen wir es Investoren jeglicher Herkunft, also auch Privatpersonen und Kleinanlegern, an den Erfolgen des stark wachsenden Onlinehandels zu partizipieren, indem sie Anteile an erfolgreichen Marken erwerben. Bisher war die Eintrittsschwelle zu dem stark wachsenden Online-Handelsmarkt sehr hoch. Durch Amzscale wird diese maximal herabgesetzt und der Onlinehandel in gewisser Weise demokratisiert.Amzscale ist die schnellstwachsende E-Commerce-Full-Service-Plattform, die Investoren den Zugang zum E-Commerce-Markt als passives Investment ermöglicht und Brands effizient als Single-Point-Solution bei allen Herausforderungen in der Skalierung unterstützt.Aktuell bedienen wir mit unseren Services über 250 Kunden aus DACH, UK und USA. Mit unserem neuen Büro in London und den ersten Mitarbeitern vor Ort legen wir aktuell mehr Fokus auf die Expansion nach Großbritannien. Während wir in unserem "Done4You"-Brand-Building-Service auch Microbrands mit 3 bis 5 Produkten bauen, arbeiten wir auch immer mehr mit institutionellen Investoren, die direkt Dutzende Produkte für mehrere größere Markenkonzepte bei uns entwickeln lassen.Im Zuge des Ausbaus unserer Plattform werden wir 2022 immer mehr mit existierenden Marken zusammenarbeiten, die über unsere Plattform-Module wie Warenfinanzierung (Capital-as-a-Service) oder unseren tokenbasierten Investment-Marktplatz deutlich schneller wachsen können. Gleichzeitig planen wir in den nächsten Jahren Dutzende von strategischen Akquisitionen, wofür wir mit Software-Tools und Dienstleistern im E-Commerce-Segment im Gespräch sind, um die besten Lösungen für unsere One-Stop-Solution-Plattform zu gewinnen. Auch auf der Verkaufsseite werden wir aktiv werden. Hier sehen wir in den großen Aggregatoren wie Thrasio und SellerX potenzielle Käufer der Marken in unserer Pipeline.Wir schaffen mit Amzscale genau die Lösungen, die wir gerne gehabt hätten, als wir vor vielen Jahren unsere ersten Brands aufgebaut haben.Ich denke an erster Stelle an unser starkes internationales Team mit über 120 E-Commerce-Experten, das sich vor keiner Herausforderung scheut. Kurz darauf folgt die strategische Partnerschaft mit Elevat3 Capital, die 2021 eine zweistellige Millionensumme investiert haben und uns bei der Umsetzung unserer globalen Vision unterstützen."Wie die deutsche Amzscale-Plattform dazu beigetragen hat, E-Commerce-Marken als neue Investment-Asset-Klasse weltweit zu etablieren"Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de