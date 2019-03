Augmented Reality (AR) gilt neben Virtual Reality (VR) vielen als wichtiger Trend. Doch für Nutzer sind die Hürden zuweilen noch hoch. Appear2media will die senken.

Über appear2media Segment: Augmented Reality

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2012

Gründer: Timon von Bargen, Camillo Stark, Vinh-Hieu On, Martin Krotki

Mitarbeiter: 9

Investoren: eigenfinanziert

Augmented Reality per Link

Plattformen für den Handel

Unternehmen, die AR für ihre Kunden nutzen wollen, bietet das Start-up mit Sitz in Berlin und Hamburg verschiedene Lösungen an. Wer bereits eigene Apps hat, kann die AR-Anwendung via Software Development Kit einfach integrieren. Allen anderen bietet appear2media eine White-Label-Lösung an, mit der eine ganz eigene App konfiguriert werden kann.Die spannendste Option ist aber wahrscheinlich die dazwischen: der AR-Link. Über diesen kann der Endnutzer ganz einfach und ohne Apps AR-Inhalte auf dem Smartphone anschauen und so beispielsweise den neuen Sessel aus dem Online-Katalog schon einmal virtuell in seinem Wohnzimmer platzieren – skalier- und verschiebbar. Der Kunde spart sich so das Installieren einer App und die Unternehmen die Entwicklung eben dieser. Das spart Zeit und Kosten und vergrößert die Reichweite.Das Unternehmen betreibt außerdem mobile Augmented-Reality-Plattformen für Verlage, Produktverpackungen, Außenwerbung sowie den stationären Handel. appear2media versteht sich als Full-Service-Dienstleister.Das Angebot reicht von der App- und AR-Content-Entwicklung über die Gestaltung von 3D-Animationen bis hin zur Anbindung an firmeneigene Content-Systeme und Reporting.Gegründet wurde appear2media von Timon von Bargen, Camillo Stark, Vinh-Hieu On und Martin Krotki im Dezember 2012. Schon nach 20 Monaten schaffte das Start-up den Sprung in die wirtschaftliche und rechtliche Eigenständigkeit. Zu den Kunden zählen viele namhafte Marken, darunter Thyssenkrupp, Mercedes, McDonalds und Siemens.