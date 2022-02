Mit Onlineshop und Facebook-Ads starteten die Bitterliebe-Gründer Andre Sierek und Jan Stratmann 2018 durch. Heute sind ihre Pulver, Tropfen und Tees mit Bitterstoffen aus Naturkräutern deutschlandweit im Drogeriehandel gelistet. Zum Erfolg trug auch Judith Williams, Jurorin bei "Die Höhle der Löwen" bei, die sich als Investorin bei dem Mannheimer Start-up einkaufte. Als nächstes haben die Gründer den LEH im Visier.

Über Bitterliebe

Sitz: Turleystraße 8, 68167 Mannheim

Gründungsjahr: 2018

Mitarbeiter: 19

Gründer: Andre Sierek, Jan Stratmann

Bitterstoffe sind in vielen Pflanzen enthalten, aber durch gezielte Züchtung heute weitgehend aus dem Nahrungsmittelangebot verschwunden. Dabei haben sie viele Vorteile für die Gesundheit, davon sind Andre Sierek und Jan Stratmann überzeugt. Ihre Mission: Bitterstoffe wieder als Teil der Ernährung zu etablieren. Die beiden Mannheimer haben 2018 Bitterliebe gegründet und vertreiben Pulver, Tees, Tropfen und Kapseln mit Bitterstoffen aus Naturkräutern.Nicht zuletzt durch den Auftritt bei der "Höhle der Löwen" 2019 und den Einstieg der Jurorin Judith Williams als Investorin ist das Start-up seitdem stark gewachsen. Die Produkte sind deutschlandweit bei dm, Rossmann und Budnikowsky gelistet, der Umsatz belief sich 2021 auf mehr als 10 Millionen Euro.Im Dezember 2020 übernahm die Beteiligungsgesellschaft Arcus Capital aus München die Mehrheit an Bitterliebe. Sowohl die Gründer als auch die bisherige Gesellschafterin Judith Williams bleiben aber wesentlich an dem Unternehmen beteiligt.Im Etailment-Interview erklärt Mitgründer und CEO Andre Sierek, wie er auch den Lebensmitteleinzelhandel von den Produkten überzeugen will.Wir von Bitterliebe vertreiben Nahrungsergänzungsmittel mit dem Fokus auf sogenannte Bitterstoffe. Bitterstoffe sind in vielen Pflanzen enthalten und haben vielerlei Vorteile. Beispielsweise können Bitterstoffe unterstützend bei der Verdauung wirken und Heißhunger auf Süßes lindern.Bitterliebe ist DIE Multi-Channel-Brand und Experte zum Thema pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.Wir haben bereits mehr als 500.000 Endkunden und sind u.a. deutschlandweit bei dm, Rossmann und Budnikowsky gelistet. Neben unseren Onlineshops sind wir auch regelmäßig im Teleshopping zu sehen und bei Amazon unter den Top-100-Produkten im Bereich Drogerie und Körperpflege. 2022 werden wir zudem den LEH in Angriff nehmen.Da wir eines der erfolgreichsten Start-ups im Drogeriemarkt sind, würden wir diesen Erfolg im LEH gerne wiederholen. Dementsprechend sind Edeka und Rewe aktuell sehr interessant für uns.Dass der „Offline-Handel“ nach anderen Gesetzen funktioniert als die Online-Welt. Zum Glück haben wir sehr erfahrene Handelsberater und konnten uns so die Expertise schnell aufbauen.Bereits im 3. vollen Geschäftsjahr haben wir einen 8-stelligen Umsatz erzielt und wir sind seit Tag 1 ein profitables Unternehmen, das aus dem eigenen Cashflow wächst und finanziert wird.Bitterliebe ist mittlerweile in jedem vierten deutschen Haushalt vertreten.Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de