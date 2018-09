Gefühlt chattet halb Deutschland im Dauerbetrieb per Whatsapp. Oder Facebook-Messenger. Oder man nutzt gleich beide Kanäle. Unternehmen können diese Kommunikationssucht bestens für Marketingkampagnen nutzen. Chatchamp hilft Unternehmen, den richtigen Kanal für die passende Strategie zu finden.

Kundenkommunikation via Facebook Messenger und Whatsapp: Chatchamp nutzt die populärsten Kanäle zur Kundenansprache und bedient Unternehmen mit Marketingstrategien, die den Nerv der Zeit treffen. Voriges Jahr noch beim Axel Springer Plug & Play Accelerator in Berlin, nutzt das 15-köpfige Team heute die gewonnenen Erkenntnisse, um die Geschicke des Unternehmens von München aus zu lenken.

Wie potenzielle Kunden optimal ansprechen? Auf diese Frage hat Chatchamp eine zeitgemäße Antwort parat: Die Software verbindet E-Commerce-Plattformen mit CRM-Systemen und ermöglicht Unternehmen, einen neuen Marketing-Kanal über Instant Messenger aufzubauen. © Chatman

Automatisiertes Kampagnenmanagement

Laut CEO Felix Schröder konnten Kunden durch den Einsatz der Chatchamp-Software sowohl die Kosten pro Lead um 50 Prozent reduzieren, als auch Klickraten von 30 Prozent für Chat-Newsletter erreichen. Möglich wird dies durch die Nutzung des neuen Kanals in Kombination mit einer intelligenten Nachrichtensteuerung. Zusätzlich automatisiert das 2017 gegründete Startup das Kampagnenmanagement und bietet ein ausführliches Analysetool. Über Chatchamp Start-up-Name: Chatchamp

Segment: SaaS, Marketing, E-Commerce, Messenger Marketing

Claim: Steigerung der Umsätze und Kundenbindung durch Instant Messenger

Sitz: München

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Felix Schröder, Felix Belau, Dominik Grusemann

Zahl der Mitarbeiter: 12

Investoren: Axel Springer Plug & Play

Website: https://www.chatchamp.com Die Münchner bedienen mit ihrem SaaS-Angebot eines der Top-Themen der Marketingbranche: Das Ökosystem erkennt zusehends, dass der direkte Chat-Kontakt als Marketing-Tool immer wichtiger wird. So will beispielsweise Whatsapp seinen Messenger für große Firmen öffnen, um direkt mit Kunden kommunizieren zu können. Online-Händlern bietet sich so etwa die Möglichkeit, mittels der Schnittstelle Kunden in Echtzeit über die neuesten Angebote zu informieren.

Von München über Berlin ins Silicon Valley und New York

Was die Zukunft für deutsche Tech- und Marketingideen bereit hält, daran arbeiten 50 vielversprechende Start-ups – darunter die Köpfe hinter Chatchamp – im Rahmen des "Class Of Winter 2018"-Förderprogramms des German Accelerator Tech ab Oktober. Im Silicon Valley und New York wird dann die Königsdisziplin US-Expansion geplant.

