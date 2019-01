Search by Image: Per Deep-Learning-Technologie zeigt die Software von Fashwell das auf einem Bild gesuchte Produkt und produktnahe Alternativen.

Manchmal fehlen einem schlichtweg die Worte. Wer da in den Weiten des Netzes auf der Suche nach einem bestimmten Produkt ist, trifft unweigerlich auf Hürden. Denn die Onlinesuche ist immer noch Wort- und Text-basiert. Dabei sind Bilder als Basis der Produktsuche viel intuitiver. Das finden auch die Fashwell-Gründer. Ihre Mission: die automatische Produkterkennung in Bildern.

Schnittstelle zum Erfolg

Denn bis 2020, so die Gründer, sollen 60 Prozent der Suchanfragen durch Sprache und Bilder erfolgen. Ihr Ziel ist, der führende Anbieter für die Technologie "Search by Image" zu werden. "Wir nutzen unsere Deep-Learning-Technologie, um Produkterkennungssoftware wie Visual Search, Similar Product Recommendation und Automatic Product Tagging in verschiedenen Branchen einzusetzen”, erläutert Co-Founder Dr. Matthias Dantone.Im Zentrum der Technologie steht eine API, die sich nahtlos in jede andere Plattform einfügt. Die API empfängt Bilder und liefert je nach Kundenwunsch Rückmeldungen zu den im Bild vorhandenen Produkten. Dabei zeigt ihre Software nicht nur das auf dem Bild gesuchte Produkt, sondern auch produktnahe Alternativen.Laut Gründern bietet Fashwell die derzeit höchste Präzision bei der Produkterkennung auf dem Markt. Bei der Entwicklung arbeiten sie dabei eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. "Unsere Servicearchitektur und unser kundenorientierter Ansatz sorgen für eine effiziente und sichere Nutzung", verspricht Dantone. Davon sind auch die Kunden überzeugt. Fashwell arbeitet mit Mode- und Möbelmarken, Einzelhändlern, Social-Commerce-Plattformen sowie Verlagen zusammen. SIe alle verfolgen dabei ein Ziel und teilen ein Motto: die Zukunft der Suche ist visuell.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

