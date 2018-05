Eigendokumentationen zu Hygiene und Qualität der Produkte sind im Gastgewerbe und Lebensmittelhandel obligatorisch – und werden traditionell auf Papier durchgeführt. Das Risiko der Manipulation und lückenhaften Dokumentation ist dadurch groß. Drucken, Verteilen, Einsammeln, Kontrollieren und Archivieren der Zettel stellen zudem einen großen personellen und finanziellen Aufwand für Gastronomen und Händler dar. Flowtify will das ändern.

© Flowtify

Breites Einsatzspektrum

Über Flowtify Segment: Hygiene-/Qualitätsmanagement, SaaS

Sitz: Köln

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Daniel Vollmer, Parshin Mortazi, Gabriel Schlatter

Mitarbeiter: 9

Investoren: High-Tech Gründerfonds, Techstars, Metro

Das ist etailment Start-ups

Flowtify-Gründer Daniel Vollmer war zehn Jahre lang selbst Inhaber eines Gastronomiebetriebs. Bei einer Lebensmittelkontrolle merkte er, wie ineffizient und fehleranfällig traditionelle Papier-Checklisten sind, sobald das Team eine Größe von 20 Mitarbeitern erreicht. „Wie kann man das ändern?", fragte er sich. Gemeinsam mit seinen Mitgründern Parshin Mortazi und Gabriel Schlatter entwickelte Vollmer eine Tablet-basierte App, die er im eigenen Betrieb testete.Flowtify ermöglicht Gastgewerbe und Lebensmittelhandel – auch in Kombination mit IoT-Produkten – eigenständige Hygiene- und Qualitätskontrollen durchzuführen. Die Daten werden anschließend in der Cloud zur weiteren Auswertung zur Verfügung gestellt.Mit der App sind Dokumentationen sowohl online als auch offline lückenlos nachzuverfolgen. Automatische Benachrichtigungen verkürzen den Informationsfluss von Tagen auf Sekunden. Handlungsanweisungen an die Mitarbeiter können unmittelbar eingeleitet werden, um so die eigene Marke vor größerem Schaden zu schützen. Die Integration von IoT hilft dabei, Eingaben zu automatisieren, Mitarbeiter zu entlasten und die Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln zu erhöhen. Ungelernte Mitarbeiter können durch Fotos, Videos und PDFs bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten unterstützt und dadurch effizienter werden.Dass Flowtify eine Lösung nicht nur für den klassischen Gastro- und Lebensmittelbereich ist, zeigt ein Blick auf die Kundenliste des Kölner Startups: Neben Unternehmen wie Marché Int., Mövenpick, Edeka oder dem Europa-Park Rust setzen auch Hotels, Tankstellenshops, Betriebskantinen und ein Zoo sowie Deutschlands innovativste Kartbahn, das Ecodrom in Neu-Ulm die App im täglichen Betrieb ein. Durch den flexiblen Ansatz ist Flowtify nach eigenen Angaben für alle Bereiche geeignet, in denen wiederkehrende Tätigkeiten regelmäßig dokumentiert werden müssen.Für seine innovative Idee wurde Flowtify bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Intergastra Innovationspreis 2018 in der Kategorie „QS- und Wirtschaftlichkeit", als Food-Startup 2017 in der Kategorie Technologie der Lebensmittel Praxis und bei den Hamburg Food Awards 2017 als „Beste Innovation".