In einer Lagerhalle kann es ganz schön chaotisch zugehen. Die Software von Quantitic behält den Überblick. Den Überblick müssen auch mögliche Kunden haben. Denn die Entwickler einer Echtzeit-IoT-Sensor-Plattform für die zentimetergenaue End-to-End-Ortung, treten mittlerweile vor allem als IntraNav in Erscheinung. Navigation passt auch besser zum Start-up. Schließlich geht es um eine clevere Lokalisierungstechnologie.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Im Frühjahr erst erhielt IntraNav , 2014 von Ersan Günes und Gonzalo Ibarra in Hofheim bei Frankfurt gegründet, eine Wachstumsfinanzierungvon 3,9 Millionen Euro von LEA Partners, Vito Ventures, Tengelmann Ventures und einigen Business Angels. Das Unternehmen mit 40 Mitarbeitern entwickelt Hard- und Software für die Echtzeit-Objektortung in der Logistik. Mit IntraNav hat Quantitec eine IIoT-Plattform für das Tracking von „Assets in Motion“ am Markt.

Mal ehrlich und ohne Buzzwords - Wie würden Sie ihren Eltern das Start-up erklären?

Ersan Günes: In großen Industrie- und Lagerhallen kann man schnell einmal den Überblick verlieren: Zahlreiche Güter, die von A nach B bewegt werden müssen, stapelweise Paletten, Gabelstapler und sonstige Transportfahrzeuge tummeln sich dort. Dabei kann viel schief gehen. Ein Mitarbeiter findet den Gabelstapler nicht, auf dem Weg zu seiner Zielposition ist Stau und zu allem Unglück hat er noch das falsche Material geladen. Um die Abläufe in diesen Hallen zu verbessern, haben wir ein technisches Hilfsmittel entwickelt, welches alle Abläufe zentral steuert und somit den Gabelstaplern beispielsweise den richtigen und schnellsten Weg weist – wie die Stauumfahrung beim Navi.

© Quantitec

Schlussendlich ist es unser Ziel, die Fabrik völlig eigenständig und intelligent arbeiten zu lassen. Brauche ich Produkt A aus dem Lager, dann gebe ich dies beispielsweise auf einem Tablet ein und die Fabrik “bringt” es mir automatisch. Soll wiederum das Produkt B im Lager verräumt werden, lege ich es einfach auf einen dafür vorgesehenen Platz und die intelligente Fabrik verräumt es von allein und weiß, wo es ist.

Wie beschreiben Sie ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet?

IntraNav automatisiert Prozesse in der Produktion und Logistik und macht sie transparenter. Unsere IoT-Plattform ermöglicht das präzise In- und Outdoor-Tracking aller Fahrzeuge, Werkzeuge und Güter in Echtzeit. Unsere Vision: eine autarke und smarte Fabrik.

Gut zu wissen Durch die Fusion unterschiedlichster Sensordaten und der Integration universeller Datenquellen wie UWB, 5G, Beacons, GPS oder vorhandener ERP-, EMS- und WMS-Systeme, bietet die IntraNav-Plattform Lösungen für eine Vielzahl von Problemen an. Beispielsweise können selbst Mischflotten aus fahrerlosem Transportsystem und klassischem Gabelstapler dynamisierte Ziele ansteuern und automatisch erkennen, wenn sich Personen oder andere sogenannte “Assets in motion” in der Umgebung befinden und entsprechend reagieren. Das Unternehmen erweitert sein Technologieportfolio auch speziell für autonome Fahrzeuge und die Automatisierung der vernetzten Fabrik.

Okay, für den besonderen Vorteil, den USP bekommen Sie hier einen weiteren Tweet Platz:

IntraNav schafft volle Transparenz von Produktions- und Logistikprozessen und ist somit ein wertvolles Werkzeug, um Kosten zu betrachten, Staubildung zu verhindern und den Warenfluss zu optimieren.

Welche Unternehmen/Kunden konnten Sie bereits überzeugen?

Derzeit arbeiten wir mit 35 Kunden zusammen. Dazu gehören unter anderem die Automobilkonzerne Porsche, Daimler und Volkswagen. Außerdem vertrauen die Logistikunternehmen DB Schenker sowie DHL auf unsere Expertise und Produkte. Auch Nokia nutzt unsere Lösungen.

© Intranav

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Uns ist insbesondere die Vernetzung mit der regionalen Industrie wichtig. Wir denken, dass wir damit die Chance auf bessere Skalierungseffekte haben.

Was war das wichtigste Learning seit dem Start?

Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir unser Produkt nahe an den Bedürfnissen der Zielgruppe entwickeln müssen, um einen Mehrwert für die Industrie zu schaffen. Dafür haben wir verschiedene Dinge ausprobiert und eng mit unseren Kunden zusammengearbeitetDas war wichtig - als Gründer darf man sich nicht davor fürchten, potenzielle Fehlerquellen transparent zu machen und Timings und Budget ehrlich zu kommunizieren. Dann kommt man auch weiter und kann das Produkt verbessern.



© Dematic Intralogistik So bekommen Händler die erste Meile in den Griff Die schnelle und fehlerfreie Abwicklung von Aufträgen ist gerade im E-Commerce erfolgsentscheidend. Die Anforderungen an die Intralogistik steigen rasant. Mehr lesen

Und was haben Sie daraus gemacht?

Seit jeher arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen und entwickeln gemeinsam mit ihnen die gewünschte Lösung. Das Produkt ist auf jeden einzelnen Kunden abgestimmt. Durch den regelmäßigen und offenen Austausch können wir garantieren, dass das Produkt den Wünschen und vor allem den Anforderungen des Kunden entspricht.

Erst vor kurzem erreichten wir den ersten Platz des VW Logistic Innovation Scouting. Es macht uns sehr stolz, dass unsere Lösungen nicht nur von unseren Kunden geschätzt, sondern auch von unabhängigen Jurys ausgezeichnet wird. So gewannen wir auch beim SAP Startup Accelerator for Digital Supply Chain und konnten uns mehrmals beim Microsoft Research IPSN durchsetzen. Dieses Jahr erwarten wir einen siebenstelligen Umsatz mit Neugeschäft.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne über ihr Start-up 2020 in einer Wirtschaftszeitung lesen?

Unser Ziel ist es, Marktführer im Bereich der intelligenten Ortung und der Vernetzung autonomer Fahrzeuge zu sein. Wir möchten erreichen, dass sich IntraNav in den nächsten fünf Jahren als unabhängiger Standard für Industrieunternehmen durchsetzt und weitere Partner und Software-Entwickler ins Boot holen.

Start-ups ohne Buzzwords:

Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen!



MEHR ZUM THEMA:



© UPS Logistik "Mittelständler sollten wie Start-ups denken" "Die Zustellung ist längst zum integralen Bestandteil des Produkterlebnisses geworden", sagt UPS-Deutschlandchef Frank Sportolari im etailment-Exklusivinterview. Er erklärt, wie sich Händler auf die logistischen Herausforderungen und die fortschreitende Digitalisierung einstellen können und wie UPS dabei helfen will. Mehr lesen



© nullplus - fotolia.com Start-ups MotionMiners - Fitness-Tracker für Unternehmen Bewegungs-Tracker helfen der persönlichen Fitness. Das Prinzip kann man aber beispielsweise auch für die Intralogistik nutzen und dadurch Prozesse verbessern. Das Start-up MotionMiners hat dafür eine Lösung. Mitgründer Sascha Feldhorst erklärt, wie sich die Fitness von Unternehmen verbessern lässt. Mehr lesen