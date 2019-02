Gute Produktdaten führen zu besseren Verkäufen – davon ist das Loadbee-Team überzeugt. Mit seiner Plattform für Produktdaten will es dafür sorgen, dass negative Kauferlebnisse durch fehlende Produktinformationen passé sind.

Wie Händler von Loadbee profitieren

Über Loadbee Segment: SaaS

Sitz: Leinfelden-Echterdingen

Gründungsjahr: 2013

Gründer: Christian Junker

Mitarbeiter: 30

Investoren: u.a. Miele







© Loadbee

Mit der SaaS-Lösung des Start-ups aus der Nähe von Stuttgart können Hersteller ihren Rich Content direkt in den Produktdetailseiten ihrer Handelspartner online darstellen. Auf der zentralen Loadbee IT-Plattform für Content Syndication legen die Hersteller dafür alle Informationen für jedes einzelne Produkt an.Hat der Händler einmal das Plug-In installiert und in seinen Onlineshop integriert, erhält er immer das sogenannte "digitale Produktprofil", bestehend aus fertig gelayoutetem Rich Content im eigenen Unternehmensdesign.Darüber hinaus können die digitalen Produktprofile auch am stationären POS, über mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet sowie Digital Signage ausgespielt werden.Der Endkunde kann mittels QR-Code rund um die Uhr die aktuellsten Informationen in bester Darstellung abrufen – und das auch direkt am Schaufenster außerhalb der Öffnungszeiten. Eine "Triple-Win-Situation" für Marken, Händler und Endkunden."Im vergangenen Jahr haben unsere Hersteller weltweit über eine Million Mal Endkunden bei ihren Onlinehändlern direkt mit ihrem Rich Content erreicht. Das zahlt extrem auf die Marke ein, erklärt das Produkt bestmöglich, und der Händler selbst verkauft nachweislich mehr", sagt Pressesprecher Marc Mombauer. Loadbee verspricht seinen Kunden eine sinkende Bounce Rate bei gleichzeitig um bis zu 25 Prozent gesteigerter Conversion Rate.Loadbee konzipiert und entwickelt seine Software-Produkte in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Handel in Deutschland; im Einsatz sind sie weltweit. Als Investor konnte das 2013 gegründete Unternehmen unter anderem schon den Haushaltsgerätehersteller Miele überzeugen.