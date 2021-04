Das Start-up x2-solutions will die Zettelwirtschaft auf der Verkaufsfläche beenden und stationäre Einzelhändler dabei unterstützen, ihr Qualitätsmanagement zu digitalisieren. Seine MCL-App standardisiert und dokumentiert wichtige Prozesse im Tagesgeschäft – und bindet die Mitarbeiter dabei ein.

© x2 solutions

Arbeitsschritte werden nachvollziehbar

© x2solutions

Mitarbeiter sensibilisieren

Transparenz gegenüber Kontrollstellen und Ordnungsämtern

In 250 Märkten im Einsatz

Mitarbeiterführung und -entwicklung durch Dokumentation von Mitarbeitergesprächen, Bewertungsbögen und Zieldefinitionen

Dokumentation von Aktionsflächenbelegung und deren Umsetzung, um Attraktivität für Kunden zu schaffen und gegenüber Herstellern WKZs einfacher zu generieren

Temperaturkontrollsystem mit intelligenter Anbindung an Kühlsysteme, das eine zentrale Überwachung der Kühlkette auch für Stand-alone-Geräte sicherstellt

Das ist etailment-Start-ups



Digitalisierung heißt mehr als nur Videokonferenzen zu planen oder auf Instagram aktiv zu sein, davon sind die Gründer des Start-ups x2-solutions überzeugt. Doch Qualitätsmanagement wird im stationären Einzelhandel oft immer noch auf dem Collegeblock betrieben und Aufgaben an die Mitarbeiter z.B. über Whatsapp verteilt.Damit sich das ändert, hat das Start-up die MCL-App („Marktcheckliste“) entwickelt, eine anpassbare und prozessübergreifende Lösung für alle Aufgaben im Tagesgeschäft des stationären Einzelhandels. „Sie ist das 'Frontschwein' für die Fläche“, sagt Hendrik Süllau, Edeka-Geschäftsführer und Mitgründer von x2-solutions.Die App unterstützt per Tablet oder Handy die Umsetzung und Dokumentation von wichtigen Qualitätsmaßnahmen – von Hygiene- über Unternehmensvorgaben bis hin zur Schulung oder Einarbeitung neuer Mitarbeiter.Aufgaben können damit direkt zugeteilt und ihre Bearbeitung getrackt werden, sodass Arbeitsschritte jederzeit nachvollziehbar sind.Das Team von x2-solutions aus dem schleswig-holsteinischen Ratzeburg besteht aus acht Mitarbeitern. „Es sind der tägliche Kampf gegen Betriebsblindheit und die steigenden Anforderungen an behördliche Dokumentation, die uns dazu bewogen haben, neue Wege zu gehen“, so Hendrik Süllau, der aus einer Familie von Edeka-Kaufleuten stammt.Die App ist von Händlern für Händler entwickelt worden und soll diese dabei unterstützen, Qualitätsstandards zu entwickeln, festzulegen und durchzusetzen. Gleichzeitig wird die Sensibilität der Mitarbeiter für das Erscheinungsbild und die Prozesse des Unternehmens gefördert.Mittels Checklisten werden Prozesse standardisiert und in der App digitalisiert. Sie erinnert die Verantwortlichen daran, die Prozesse zu starten und ordnet Aufgaben und deren Erledigung direkt den Verantwortlichen zu. Die Bearbeitung wird vom Mitarbeiter per Text, Foto oder Spracheingabe dokumentiert.Notwendige Dokumente können digital in der App hinterlegt werden, sodass z. B. dicke HACCP-Ordner der Vergangenheit angehören.Per PC-Interface erhält man einen detaillierten Statusbericht sowie eine zentrale Übersicht der Dokumentationen. Zentrale Maßnahmen können so geplant und ihre Umsetzung gesteuert werden. Außerdem werde Vertrauen gegenüber Kontrollstellen und Ordnungsämtern aufgebaut, so x2-solutions.Die App erfordert keinen Einriff in bestehende IT-Strukturen, Händler können sie 30 Tage kostenfrei testen. Mitgründer Süllau ist überzeugt: „Wir bringen das Qualitätsmanagement auf ein ganz neues Niveau und binden dabei die wichtigste Komponente, den Mitarbeiter, passend ein.“In mehr als 250 Lebensmittelmärkten, überwiegend aus dem Edeka-Verbund, ist die App bereits im Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden sammelt das Start-up Erfahrungen, die in die Weiterentwicklung der App einfließen.Derzeit sind weitere Funktionen in Planung:In der Rubrik "Start-ups" stellt Etailment regelmäßig innovative und spannende junge Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein können.