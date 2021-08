Das Berliner Start-up Nomitri hat eine smartphone-basierte Self-Check-out-Lösung entwickelt, die Händler schnell und kostengünstig implementieren können - ohne teure Kamerainstallation und Cloud-Infrastruktur-Setup. Das System funktioniert gleichzeitig wie ein intelligenter Einkaufsassistent, über den Kunden auch Produktempfehlungen erhalten können. Seit Kurzem testen Edeka Lüning und Metro die Lösung.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Nomitri

© Nomitri

© Nomitri

© Nomitri

Das ist etailment-Start-ups



© imago images / Alexander Limbach Digitalisierung Keine Angst vor künstlicher Intelligenz im Kundenservice Der Umsatzschub, den der Onlinehandel durch die Corona-Pandemie erfahren hat, bringt Herausforderungen speziell für den Kundenservice mit sich: Hohe Ticketvolumen, wie sonst nur zu saisonalen Hochzeiten, sind für regulär besetzte Support-Teams kaum handhabbar. Lange Wartezeiten und ein negatives Nutzererlebnis sind die Folgen. Sarah Al-Hussaini, Mitgründerin des Start-ups ultimate.ai, erklärt, wie künstliche Intelligenz im Kundenservice helfen kann, Anfragen zu bewältigen, Kunden zufriedenzustellen und zu halten. Mehr lesen



© Pixabay Morning Briefing Überbrückungshilfe III, Mädchenflohmarkt mit Soforthilfe, Self-Scanning, Amazon-Chef Bezos tritt zurück, Digitalkunden Händler können bei der neuen Überbrückungshilfe III auch Investitionen in den Aufbau des Online-Shops geltend machen, Anbieter von gebrauchter Kleidung können sich einem Hilfspaket von Mädchenflohmarkt anschließen. Der stationäre Handel hat mit dem Self-Scanning einen neuen Weg gefunden, um die Kunden zurückzuholen. Jeff Bezos, CEO von Amazon, hat seinen Rücktritt für das dritte Quartal 2021 angekündigt..Amazon hat den Fragenkatalog für den Handel mit Großbritannien angepasst. Der Digitalkunde wird 2021 eine immer wichtigere Position einnehmen, aber seine Loyalität zu den Marken wird schwächer. Mehr lesen



© IMAGO / Addictive Stock Trends im Payment, Teil 4 Das Smartphone als Ladenkasse Im stationären Handel spielen mobile Geräte wie das Smartphone zunehmend eine Rolle beim Bezahlen. Händler rüsten ihre Terminals entsprechend nach. Dabei eröffnen neue Technologien wie beispielsweise „Tap to Phone“ gerade kleineren Händlern einen vergleichsweise einfachen Weg in die digitale Zahlungswelt. Mehr lesen

Studien belegen regelmäßig, dass das Warten an der Kasse für viele Menschen zu Frustration führt - ein Grund, warum viele lieber online shoppen. Als Max Fiedler bei einer Konferenzreise in den USA zum ersten Mal einen Amazon-Go-Store sah, war dies Inspiration für die Gründung von Nomitri.Gegründet wurde das Deep-Tech-Unternehmen von Trinh Le-Fiedler, Max Fiedler und Moritz August im August 2019. Das Ziel: "Deep-Learning-Visual-KI-Technologie für Smartphones und Edge-Geräte" zu entwickeln.Der Produktfokus liegt auf der Entwicklung visueller KI-Lösungen für Einzelhändler, um ein autonomes Kassensystem ohne teure Kamerainstallationen, Cloud-Infrastruktur-Setup und Konnektivitätsprobleme zu ermöglichen."Wir erweitern bestehende Barcode-Scan-Funktionen mit einer intelligenten Lösung zur Warensicherung und Produktidentifikation", so Max Fiedler.Seit einigen Wochen laufen erste Tests bei Edeka Lüning (Filiale Rietberg) und Metro Deutschland (Filiale Neuss). "Durch Selfscanning mit der Nomitri-App bieten wir dem Kunden ein Einkaufserlebnis mit dem eigenen Smartphone. Gleichzeitig verlieren wir den Revisionsaspekt nicht aus den Augen", sagt Jens Krunkenmeyer, Vertriebsleiter LEH bei Edeka Lüning.Bei Metro steht neben dem bequemen Einkauf für die Kunden der skalierbare Mechanismus zur Betrugsprävention für die Scan&Go-Lösung im Vordergrund. "Von Anfang an überzeugte uns der Software-only-Ansatz", sagt Jörg Decker, Domain Owner von Metro.digital.Die smartphone-basierte Self-Check-out-Lösung kann innerhalb eines Tages implementiert werden. Einzelhändler können wählen, ob sie Nomitris White-Label-App verwenden oder die Technologie in ihre bestehende Kunden-App integrieren.Durch die Nutzung der kundeneigenen Smartphones können Einzelhändler hohe Investitionskosten sparen und gleichzeitig ein personalisiertes und datengesteuertes Kundenerlebnis in stationären Geschäften schaffen.Die Kunden können über die App ihre Produkte scannen und bezahlen. Die KI ermöglicht eine genaue Erkennung der Artikel im Wagen, anders als eine Standard-Scan-and-Go-Lösung.Gleichzeitig funktioniert die Technologie wie ein intelligenter Einkaufsassistent, über den Kunden auch Produktempfehlungen o.Ä. erhalten können. Dabei legt Nomitri großen Wert auf Datenschutz. Die Daten der Kunden verlassen niemals deren Geräte.In der Rubrik "Start-ups" stellt etailment regelmäßig innovative und spannende junge Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein können.