Mit Lippenpflegestiften, die sowohl nachhaltig als auch stylisch sind, will das Hamburger Start-up Oyess eine Marktlücke schließen. Die Gründer setzen bewusst auf Multichannel statt auf Direktvertrieb - und können schon ein Jahr nach der Gründung eine breite Listung im stationären Drogeriehandel vermelden.

Gründung mitten in der Krise

"Dort sein, wo die Kunden sind"

"Viele stylische Lippenpflegemarken sind nicht auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert. Viele klassische Bio-Marken sind nicht sehr modern hinsichtlich der Produktausstattung und Markenführung", sagt Nadja King, Mitgründerin von Oyess . Die neue Marke soll beides verbinden. Gerade wurde sie für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design nominiert.Neben King, die viele Jahre bei Beiersdorf tätig war, gehören Anna Breidt und Frank Hoffmann zum Gründungsteam der Hamburger Oyess Beauty GmbH. Die drei sind keine Unbekannten in der Kosmetikbranche, denn sie hatten bereits die New Yorker Lippenpflegemarke Eos in Europa aufgebaut.Als diese sich nach Problemen beim amerikanischen Mutterkonzern von allen Auslandsmärkten zurückzog, war für Breidt, King und Hoffmann klar: Wir machen weiter!Sie nutzten die Situation als Chance und gründeten mitten in der Corona-Krise 2020 ein neues Unternehmen mit einer komplett neuen Marke. "Im Laufe der Produktentwicklung haben wir gemerkt, dass sehr viel mehr an Nachhaltigkeit möglich ist als das, was der Markt heute am Regal zeigt", sagt Anna Breidt.Die Lippenpflegemarke Oyess soll nun neue Standards setzen, nicht nur durch CO2-neutrale Produktion, einen hohen Recyclinganteil bei der Verpackung (100% beim Papier, >75 % beim Plastik) und Tierwohl-Siegel (Leaping Bunny und Ecocert-Cosmos Organic).Die Gründer achten zudem auf kurze Lieferketten und nutzen konsequent die digitalen Möglichkeiten, um z.B. unnötiges Reisen per Auto oder Flugzeug zu vermeiden. Alle Listungsgespräche mit den Handelspartnern finden per Video statt.Auch beim Vertrieb geht Oyess einen eigenen Weg: Während im Beauty-Segment viele Direct-to-Consumer-Start-ups unterwegs sind, haben sich die Hamburger bewusst für eine Multichannel-Strategie unter Einbeziehung stationärer Handelspartner entschieden. "Wir wollen dort sein, wo die Kunden sind, und bei der Lippenpflege ist das zu über 75% der stationäre Handel", erklärt Hoffmann, der zuvor u.a. bei Procter&Gamble und Douglas tätig war.Ein Jahr nach der Gründung sind die Lippenpflegestifte von Oyess im deutschen Drogeriehandel bereits breit gelistet. Neben Rossmann und dm Österreich (stationär und online) sind sie in der Online-Parfümerie bei Flaconi und im Biofachhandel bei Alnatura sowie ab Oktober auch bei Müller und Budnikowsky erhältlich.Das Gründertrio hat sich weitere große Ziele gesteckt: Es will die Marke Oyess nicht nur international in der Lippenpflege etablieren, sondern arbeitet bereits an weiteren Kategorie-Konzepten.In der Rubrik "Start-ups" stellt Etailment regelmäßig innovative und spannende junge Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein können.