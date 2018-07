Auf der Onlineplattform Pamono lassen sich Vintagemöbel, Einrichtungsschätze und Sammlerstücke entdecken und nach dem Einkauf direkt und bequem nach Hause liefern. 2013 gegründet, verschreibt sich das Berliner Start-up dem Verkauf außergewöhnlicher Möbel und Designobjekte.

Unikate nur einen Mausklick entfernt

Über Pamono Segment: E-Commerce

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2013

Gründer: Oliver Weyergraf (CEO), Letizia Luperini (Geschäftsführerin), Christian Ahrendt (Geschäftsführer)

Zahl der Mitarbeiter: 72

Investoren: Bonnier Ventures, DN Capital, Holtzbrinck Ventures, Atlantic Labs

Kooperation mit lokalen Möbel- und Antiquitätenhändlern

Das ist etailment Start-ups

Als Zielgruppe definierte das Gründerteam um Oliver Weyergraf, Letizia Luperini und Christian Ahrendt Personen, die die Leidenschaft für Design und schöne Vintagemöbel mit den Gründern teilen.Hinter Pamono steht ein 72-köpfiges Team, das sich um die Pflege der Webseite, das Sortiment, den Kundenservice sowie um eine reibungslose Logistik in mittlerweile acht verschiedenen Ländern kümmert: Neben Deutschland ist Pamono auch in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und den USA aktiv.Das Besondere an Pamono: Jeder angebotene Artikel ist ein Unikat und verspricht seinen potenziellen Käufern damit ein individuelles Wohnerlebnis.Wen es auf die Webseite von Pamono verschlägt, bekommt mehr als nur einen 08/15-Möbelkatalog geboten. Mit einem Auge für Details werden die Unikate in internationalen Galerien und kleinen Geschäfte abgelichtet und dem Kunden präsentiert.High-End-Sammlerstücke treffen auf zeitgenössisches Design. Von Los Angeles bis Berlin kann der Kunde somit Einrichtungsschätze aus aller Welt entdecken. Im Mai investierte die skandische Investmentgruppe Bonnier Ventures 7,5 Millionen Euro in das Start-up.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de