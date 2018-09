Der Karton muss nicht langweilig sein: Die Online-Druckerei Printmate individualisiert Verpackungen in kleinen Auflagen und will den Onlinekunden beim Auspacken ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ob Influencer-Box, Produkt-Launch, Teilnehmergeschenk oder einfach als wirkungsvoller Versandkarton – bedruckte Verpackungen sind ein großartiges Marketinginstrument. Das einzige Problem: Bisher war es für kleine bis mittelgroße Versandhändler schwierig, Verpackungen mit eigenem Branding zu bekommen. Die Mindestbestellmengen lagen gerne einmal bei 4.000 Stück und die Setup-Kosten für Druckplatten und Werkzeuge verschlungen mehrere Tausend Euro.

Genau hier setzt printmate an. Das Berliner Startup bietet als Online-Druckerei individuell bedruckte Verpackungen bereits ab 100 Stück an – im hochwertigen Vierfarbdruck und ganz ohne Setup-Kosten. Dank der Express-Lieferzeit von sieben Tagen können auch kurzfristige Kampagnen problemlos durchgeführt werden.

Der „Ooohhh!”-Moment

Über Printmate Segment: E-Commerce, Marketing

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Julian Jost

Mitarbeiter: 12

Investoren: BB Pack GmbH, TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH

Website: http://www.printmate.de

Über etailment Start-ups

„Das Auspacken ist der emotionalste Moment beim Onlineshopping", sagt Printmate-Gründer Julian Jost. Er weiß, wovon er spricht: Bei Zalando hat er das Verpackungsmanagement mit aufgebaut. Hier wurde er zum Experten für die schöne Hülle und erkannte das Potenzial einer guten Verpackung.Dieses Know-how ist eingeflossen in das printmate-Sortiment: Aktuell sind neun kuratierte Größen für Versandkartons aus Wellpappe sowie Luftpolstertaschen, Seidenpapier und Geschenkbänder erhältlich. Ab Oktober geht printmate noch einen Schritt weiter und bietet Verpackungen in individuellen Größen und in einer Vielzahl von Materialien an.

