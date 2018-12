Händler wie Markenhersteller kommen um die Nutzung der Amazon-Marktplätze heutzutage kaum noch herum. Wer hier erfolgreich verkaufen will, braucht eine clevere Pricing-Strategie, die bestenfalls mithilfe von smarten Tools umgesetzt wird. Hier kommt SellerLogic ins Spiel.

Das Düsseldorfer Start-up hat zwei dynamische Tools entwickelt, die sich mit wenigen Klicks an das Amazon-Verkäufer-Konto anbinden lassen: SellerLogic Repricer und SellerLogic Lost & Found. Beide Lösungen sorgen für eine effiziente und komfortable Gewinnmaximierung im E-Commerce-Geschäft und sparen viel Zeit und Kosten.

Zurück zu Amazon: Die besten Chancen auf den erfolgreichen Abschluss haben jene Anbieter, die mit ihrem Artikel auf der Produktdetailseite in der Buy Box platziert sind. Auch wenn nicht im Detail klar ist, welche Kriterien dazu führen, dass ein Händler hier erscheint: Der Preis hat einen entscheidenden Einfluss. Repricing-Systeme wie der SellerLogic Repricer ersparen Anbietern die manuelle Verfolgung und Anpassung der Preise. Mittels dynamischer und intelligenter Preissteuerung sorgt der Repricer des 2016 gegründeten Start-ups dafür, die Produkte in der Buy Box zu platzieren und – das ist das Besondere – dort zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Der spezielle Algorithmus optimiert den Preis in Abhängigkeit zur Marktsituation und zu den Preisänderungen der Wettbewerber. © SellerLogic

Über SellerLogic Segment: E-Commerce

Sitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Igor Branopolski

Mitarbeiter: 15

Investoren: keine

Website: https://www.sellerlogic.com/de/

Über etailment Start-ups

Die Nutzung des Tools ist dabei kostenlos, erst bei einer erfolgreichen Erstattung fallen 20 Prozent Provision an. Der Händlerbund, plentymarkets und DreamRobot zeigten sich sofort überzeugt von dem neuen Produkt und haben bereits eine strategische Partnerschaft mit SellerLogic geschlossen.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de