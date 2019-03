Wenn man als Händler vom Versandprozess genervt ist, kann man nach neuen Lösungen suchen. Oder selbst eine bauen. So entstand Sendcloud.

Mehr als 20 Shopsystem-Integrationen

Passende Vergütungsmodelle

SendCloud - Versandtool für Onlineshops

In der E-Commerce Branche erfolgreich zu sein, wird von Tag zu Tag schwieriger. Verbraucher erwarten, dass ihre Waren jederzeit und überall geliefert werden, was gerade für kleine und mittlere Einzelhändler problematisch sein kann.Das merkten auch die drei Gründer von SendCloud: Genervt vom zeit- und kostenaufwändigen Versandprozess ihres eigenen Onlineshops beschlossen sie daher, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen – und entwickelten SendCloud.SendCloud ist ein intelligentes Versandtool, das die Kosten für Onlineshopbetreiber senkt und einen nahtlosen Liefer- und Retourenprozess ermöglicht. Shops lassen sich einfach über die API-Schnittstelle oder mit einer der mehr als 20 Shopsystem-Integrationen anbinden. Labels für mehrere Versanddienstleister wie Deutsche Post, DPD, DHL, GLS oder UPS können mit nur einem Klick erstellt werden.Zudem profitieren Nutzer von personalisierbaren Tracking-Emails und einem individuellen Retourenportal – Features zur Steigerung der Markenbekanntheit und Kundenbindung.Mit der ganzheitlichen Softwarelösung können Onlineshops ihre eigenen Konditionen pro Paketdienst nutzen und zahlen je nach Versandvolumen einen monatlichen Fixbetrag. Auf Verträge oder Kündigungsfristen wird dabei verzichtet.Wenn jemand keinen eigenen Vertrag mit einem Versanddienstleister besitzt, besteht die Möglichkeit, direkt SendCloud-Konditionen zu nutzen, mit Bezahlung pro Sendung.„Das ist oft günstiger als die Konditionen, die sie mit einem kleinen Versandvolumen selbst aushandeln könnten. So stellen wir sicher, dass für jede Onlineshop-Größe das passende Vergütungsmodell zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist, erklärt CEO und Mitgründer Rob van den Heuvel das Modell.2017 zählte SendCloud zu den am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen in Europa (Technology Fast 50 | Deloitte 2017) und wurde unter anderem mit dem Deutsch-Niederländischen Wirtschaftspreis ausgezeichnet.Doch das niederländische Unternehmen strebt weiterhin Wachstum an: Das Hauptziel für dieses Jahr ist die Expansion in zwei weitere europäische Länder.