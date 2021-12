Das Stuttgarter Start-up Sensalytics bezeichnet sich selbst als "Real-Life-Tracking-Unternehmen": Es will dem stationären Einzelhandel Einblicke in das Kundenverhalten bieten, die den Tracking-Möglichkeiten des Onlinehandels in nichts nachstehen. Möglich wird dies durch die Erfassung von Besucherströmen und die Analyse von Kundenlaufwegen sowie Interaktions- und Betrachtungszeiten einzelner Produkte.

© Sensalytics GmbH

Über Sensalytics Unternehmensname: Sensalytics

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Stuttgart

Gründungsjahr: GmbH Gründung 2015, seit 2020 unter dem Namen Sensalytics

Mitarbeiterzahl: 15

Geschäftsführung/Vorstand: Omar Tello, CEO

Website: www.sensalytics.net SensalyticsGmbHStuttgartGmbH Gründung 2015, seit 2020 unter dem Namen Sensalytics15Omar Tello, CEO

© Sensalytics GmbH

Start-ups ohne Buzzwords



© Jooli Start-ups Jooli will Online-Shopping unterhaltsamer machen Stöbern statt gezielter Suche: Die Video-Shopping-App Jooli soll Onlinekunden mit Bewegtbildern inspirieren und durch eine KI-gesteuerte Ausspielung der Angebote passgenau ansprechen. Händler und Hersteller können auf der Plattform kurze Videos hochladen, um Produkte vorzustellen, Nutzer gelangen aus der App direkt zur Bestellung auf die Websites der Anbieter. Das Konzept des virtuellen Schaufensterbummels scheint aufzugehen. Mehr lesen



© imago images / photothek Web-Tracking 5 gute Gründe, auf Google Analytics & Co. zu verzichten Marketingentscheidungen anhand einer verlässlichen Datenbasis zu treffen, wird für E-Commerce-Unternehmen aufgrund der verschärften Datenschutz-Rechtslage immer schwieriger. Insbesondere das Web-Tracking mit gängigen US-Tools bringt Herausforderungen mit sich. Gastautor Olaf Brandt, Geschäftsführer der etracker GmbH, erklärt, was Onlinehändler tun können und wie sie sich richtig für die Post-Cookie- und Post-Privacy-Shield-Ära aufstellen. Mehr lesen



© Nomitri Start-ups Nomitri: So führen Händler Selfscanning in nur einem Tag ein Das Berliner Start-up Nomitri hat eine smartphone-basierte Self-Checkout-Lösung entwickelt, die Händler schnell und kostengünstig implementieren können - ohne teure Kamerainstallation und Cloud-Infrastruktur-Setup. Das System funktioniert gleichzeitig wie ein intelligenter Einkaufsassistent, über den Kunden auch Produktempfehlungen erhalten können. Seit Kurzem testen Edeka Lüning und Metro die Lösung. Mehr lesen

Mittels 3-D-Sensorik kann Sensalytics die gesamte Verkaufsfläche eines Ladengeschäfts abdecken. Dabei werden nicht nur Laufwege und Verweildauer der Besucher abgebildet, sondern auch Betrachtungs- und Interaktionszeiten gemessen.Die Sensoren ermitteln unter anderem, wie viele Personen sich ein bestimmtes Produkt anschauen und es am Ende auch kaufen. Händler können so das Konsumentenverhalten besser verstehen und ihr Angebot anpassen. Wo die Sensalytics-Technologie bereits im Einsatz ist, berichtet CEO Omar Tello im Etailment-Interview.Wir beschreiben Sensalytics gerne als das Google Analytics für die echte Welt. Wer Onlineshopping betreibt, wird bei Zustimmung der Cookies getrackt, um personalisierte Werbung zu erhalten. Wir tun das gleiche – nur eben für den stationären Handel. Wir tracken die Bewegungen von Kunden, messen Besucherströme – alles datenschutzkonform versteht sich. Die Daten helfen Händlern, die Customer Journey zu verbessern, indem sie die Fläche optimal nutzen, das Produktportfolio anpassen oder die Wartezeiten an den Kassen kürzer werden. So tun wir einerseits den Händlern, andererseits den Kunden etwas Gutes.Strategie nicht länger dem Bauchgefühl überlassen & datenbasiert administrative Prozesse optimieren? Sensalytics bietet die Lösung: Path Analytics & Customer Prediction. 100% datenschutzkonform & in Echtzeit. Garantierter ROI und garantiert zufriedenere Kunden.Einer unser größten Kunde ist Aldi Süd. Zu Beginn der Pandemie haben wir nach und nach für fast alle Filialen eine digitale Zutrittskontrolle umgesetzt, die Besucherströme in Echtzeit erfasst und das Besuchermanagement regelt, d.h. Türen je nach Auslastung automatisch öffnet oder schließt. Darüber hinaus konnten wir Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen für uns gewinnen, z.B. den Flughafenbetreiber Fraport, den Hansa-Park oder den Retail-as-a-Service-Store The Latest. Sensalytics kommt mittlerweile überall dort zum Einsatz, wo sich Personen auf gewerblichen Flächen befinden, etwa auch auf Messen, in Museen oder in Stadien.Attraktive Kunden wären beispielsweise Mister Spex, Peloton oder auch Bolia. Diese drei Unternehmen haben verstanden, was stationärer Handel heute bedeutet: Produkte ausprobieren und anfassen, sich professionell beraten lassen, oder einfach nur stöbern zu können, um im Zweifel doch online zu bestellen. Der Wandel von”Online-only-Unternehmen” hin zu Retail-as-a-Service im stationären Einzelhandel spiegelt unsere eigene Unternehmensphilosophie wider.Uns war bewusst, dass unsere Technologie vor allem für den Einzelhandel relevant sein würde. Umso eindrücklicher war die Erkenntnis, wie universell unser Produkt tatsächlich war. Natürlich ist der Einzelhandel weiterhin eine Fokus-Branche für uns, jedoch ist Sensalytics auch für zahlreiche weitere Branchen gewinnbringend nutzbar: von Stadien über Flughäfen und Messen, von Museen über Banken und Autohäuser – unsere Lösung kann auf jeder gewerblich genutzten Fläche genutzt werden, ohne dass wir für jede Branche eine individuelle Lösung bräuchten.Genau genommen sind es drei Zahlen: 1, 350 und 20.000. Wir haben es geschafft, mit nur einer einzigen standardisierten Cloud-Plattform über 350 Kunden aus den verschiedensten Bereichen zufriedenzustellen und zum Tracking mehr als 20.000 Sensoren installiert.“Sensalytics verhilft dem Einzelhandel zu neuem alten Glanz” wäre eine tolle Schlagzeile.Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de