Den lokalen Handel so leicht auffindbar zu machen wie Online-Shops – das ist das ambitionierte Ziel des Londoner Start-ups Shopest. Mit der gleichnamigen App verbindet Shopest die Online- und Offline-Welt und bringt potenzielle Käufer zurück in die lokalen Geschäfte. Eine Geschäftsidee, die auch den Metro Accelerator überzeugte.

Digitalisierte Shopping-Tour

Shopest mit dem METRO Accelerator zu Gast in Berlin

Spannende Einkaufserlebnisse direkt vor der Tür: Touch, Try and Buy

Shopest Segment: E-Commerce, Fashion, Retail Technology

Claim: Happy shopping – the world is now your neighbourhood

Sitz: London, UK und Berlin

Gründungsjahr: Dezember 2016

Gründer: Sara Ahmadi, Derfus Yvonne Mather

Zahl der Mitarbeiter: ca.10

Investoren: k.A.

Website: https://shopestapp.com/ : E-Commerce, Fashion, Retail Technology: Happy shopping – the world is now your neighbourhood: London, UK und Berlin: Dezember 2016: Sara Ahmadi, Derfus Yvonne Mather: ca.10: k.A.

Über etailment Start-ups

Shopest betreut eine standortbasierte Technologieplattform, die rund 1.000 Einzelhändler mit Käufern in Echtzeit verbindet. Auf diese Weise will Shopest das Problem der oftmals ineffizienten Live-Bestandssuche von gewünschten Artikeln in Stores für Kunden ein Stück weit vereinfachen.Potenzielle Kunden, die auf der Suche nach einem bestimmten Artikel oder nach einer bestimmten Produktkategorie sind, werden via Shopest direkt zum nächsten Laden geführt. So verbindet das 2016 gegründete Jungunternehmen digitalen „E-Commerce“ mit „Offline-Boutiquen”. Das Ergebnis: Eine exklusiv digitalisierte Shoppingtour direkt vor der Haustür. Derzeit testet Shopest eine Betaversion seiner App in London und verzeichnet mehr als 980 Marken in seinem digitalen Register.Nachdem die Londoner ihren Zweitsitz schon vor einiger Zeit in Berlin aufgeschlagen haben, zieht es das Team nun für ganze drei Monate in die Hauptstadt: Als Teilnehmer des METRO Accelerators pitchen die Fashion- und Tech-Enthusiasten rund um Gründerin Sara Ahmadi seit Mitte Juli ihr Konzept vor einem erfahrenen Publikum des Berliner Start-up-Ökosystems.Shopest widmet sich mit seiner Geschäftsidee somit einer speziellen Herausforderung: Zahlreiche lokale Einzelhändler sind heutzutage nicht mehr dazu in der Lage, sich gegen Retail-Giganten wie H&M & Co. durchzusetzen. Zu groß ist die Konkurrenz – vor allem online. Shopest will den Gang zu lokalen Einzelhändlern attraktiver machen und den Kunden wieder an eine Ursprungsidee des Shoppens heranführen: Touch, Try and Buy in der Boutique um die Ecke. Ein wahres Einkaufserlebnis, das Spaß macht und als kleines Plus den lokalen Einzelhandel unterstützt.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.