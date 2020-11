Das Berliner Start-up Buckle&Seam will Transparenz in die Taschenindustrie bringen und Kunden für nachhaltige Lederwaren begeistern. Auch beim Vertrieb verfolgt es eine klare Strategie: Die Symbiose von Social Commerce und klassischem Retail.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Markeninszenierung über Instagram & Co.

© Buckle & Seam / Instagram

Der Kunde will die Tasche anfassen



© Real Omnichannel So wächst der Handel offline und online zusammen Die Anmutung erinnert an den guten Tante-Emma-Laden. Doch Reals neuer kleiner Ableger ist technisch auf dem neuesten Stand. Bestellt und bezahlt wird bei „Emmas Enkel“ vorab per App oder direkt im Markt. Die Supermarktkette macht damit einen weiteren Schritt, Online- und Offlinehandel miteinander zu verknüpfen. Und folgt dabei einem Trend, das Smartphone als persönliche Schnittstelle zum Kunden zu nutzen. Mehr lesen

150% Mehrumsatz durch geografisches Remarketing

© Buckle&Seam

Das Social-Commerce-Konzept in drei Schritten

Markenbotschaft: Interaktive Videos und "Instant Experiences", also spezielle Anzeigen für Mobilgeräte, die im Vollbildmodus angezeigt werden und durchscrollt werden können, um potenziellen Kunden die Marke mobil näherzubringen.

Interaktive Videos und "Instant Experiences", also spezielle Anzeigen für Mobilgeräte, die im Vollbildmodus angezeigt werden und durchscrollt werden können, um potenziellen Kunden die Marke mobil näherzubringen. Produktanzeigen: Sobald die affine Zielgruppe sich näher mit der Marke auseinandergesetzt hat, werden gezielt Produktanzeigen ausgespielt.

Sobald die affine Zielgruppe sich näher mit der Marke auseinandergesetzt hat, werden gezielt Produktanzeigen ausgespielt. Geografisches Remarketing: Der Kunde wird eingeladen, sich sein Lieblingsprodukt in einem renommierten Fachgeschäft anzuschauen. Dazu werden Stores in der Nähe des Kunden beworben.

© Buckle&Seam

Klassische Arbeitsteilung zwischen Händler und Online-Marke



© GaudiLab - shutterstock.com Social Commerce Wie die Bildsprache von Instagram Webshops verändert Bilder, Bilder, Bilder: Instagram, Pinterest und Co verändern nicht nur das Marketing, sondern auch ganz konkret die Surf- und Shopping-Gewohnheiten. Welche Folgen das für Webshops hat, untersucht Etailment-Experte Felix Schirl, Geschäftsführer und CTO bei trbo. Mehr lesen



© escapejaja / Fotolia Praxistipp Social-Media-Commerce: Konkurrenz zu den Katzenvideos Zalando-Managerin Sara Diez fürchtet Instagram mehr als Amazon. Und Instagram will ja auch kräftig in den Handel investieren. Nur: Ob soziale Netzwerke ernst zu nehmende Rivalen des klassischen Onlinehandels werden, ist fraglich. Es gibt viele gute Gründe, die dagegen sprechen. Mehr lesen



© Otto / Instagram Ranking Das sind die Social-Media-Überflieger im E-Commerce Unser monatliches Social-Media-Ranking der E-Commerce-Unternehmen bietet diesmal eine kleine Überraschung. Ein Dino zeigt der Szene, wie Social Media gehen kann. Mehr lesen

2017 ging das Unternehmen Buckle&Seam ("Schnalle und Naht") aus Berlin mit einer einfachen Idee an den Start: hochwertige, handgefertigte Ledertaschen für Herren aus nachhaltiger Produktion.Das Besondere: Die Taschen werden in Karatschi/Pakistan in der eigenen Fabrik genäht, unter Bedingungen, die mit der Produktion in Deutschland vergleichbar sein sollen.Von Beginn an setzten die Start-up-Gründer Marco Feelisch und Georg Wolff beim Marketing auf Soziale Medien, um die eigene Markenphilosophie vorzustellen und nachhaltige Fertigung, hohe Qualität und klassische Designs als Alleinstellungsmerkmale an die relevanten Zielgruppen zu kommunizieren."Ohne die Aufklärung und visuelle Inszenierung werden Produkte oft als 'teuer' wahrgenommen, nach authentischer Kommunikation der Markenbotschaft wird aber ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bestätigt", sagt Marco Feelisch.Verkauft wurden die Produkte zunächst ausschließlich über den eigenen Onlineshop. 40 Prozent seines Umsatzes erzielt das Start-up über Social Commerce.Marken brauchen Geschichten, und die lassen sich nun einmal gut in den Sozialen Medien erzählen, aber: Kunden, die 200 Euro aufwärts für eine Tasche ausgeben, möchten diese auch einmal in der Hand halten und anfassen. Gerade bei einem solchen Produkt ist der haptische Eindruck wichtig."Bei einer Befragung gaben 65 % unserer Kunden in der Zielgruppe 40+ an, Taschen lieber in einem physischen Geschäft zu kaufen als online", berichtet Feelisch. Eine wichtige Einsicht, die Buckle&Seam heute bei Marketingaktivitäten mitdenkt. Die logische Konsequenz: "Der Kunde muss motiviert werden, einen Store in seiner Nähe zu besuchen."Dabei verfolgt Buckle&Seam einen Ansatz, der weit über die klassische Fachhändler-Suche im eigenen Onlineshop hinausgeht: 2019 hat das Start-up zusammen mit etablierten Herrenausstattern ein Konzept entwickelt, um den stationären Umsatz durch Social Commerce zu stärken.Das umfasst u. a. geografisches Remarketing in Form von Facebook- und Instagram-Werbung für ausgewählte Fachhändler in der Nähe des Kunden.Indem dem Kunden unmittelbar angezeigt wird, in welchem lokalen Geschäft er sein Lieblingsprodukt findet, werden nicht nur messbare Erfolge für die Marke verzeichnet, auch der Einzelhändler profitiert, indem er aktiv durch Social Commerce beworben wird, sagt Feelisch.Die ersten Tests wurden Anfang 2019 mit Ladage & Oelke in Hamburg und Sons of Savile Row in München, Düsseldorf und Frankfurt gestartet.Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Der Retail-Umsatz von Weekender-Taschen durch Social Commerce erhöhte sich um 150%, der Warenumschlag der Partnergeschäfte stieg entsprechend.Im Frühjahr 2020 konnte Hallerstede aus Oldenburg als weiterer Partner gewonnen werden, 2021 sollen 20 weitere Fachhändler dazukommen."Besitzer von kleinen stationären Geschäften beschweren sich häufig über die Abwanderung von Umsätzen ins Online-Segment und zu den sogenannten 'direct-to-consumer'-Marken. Dabei kann Online-Marketing auch als Vorteil für den Einzelhandel genutzt werden", sagt Marco Feelisch.Stationären Händlern rät er, sich bewusst online-affine Marken als Partner zu suchen. "Sie können sich auf ihre eigene Expertise fokussieren, weiter stationär agieren und Online-Experten die Arbeit machen lassen - davon profitieren beide Partner."