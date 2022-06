Oft klappt die Zustellung von Paketen an der Haustür nicht: Mal ist der Empfänger gerade nicht zu Hause, er hört die Klingel nicht oder der Zusteller versucht es erst gar nicht. Nicht selten beginnt dann eine lästige Suche nach dem Paket beim Nachbarn oder einem weit entfernten Paketshop. Das Berliner Start-up Paket Concierge will Abhilfe schaffen - mit einer Plattform, die Paketsendungen an universellen Abholpunkten bündelt. So soll die Zustellung für Kunden bequemer und für Dienstleister effizienter werden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Die deutsche Übersetzung des französischen Wortes Concierge lautet Hausmeister oder, wieder französisch, "Portier". In Frankreich sind in Mehrfamilienhäusern Portiers, die sich um die Belange der Bewohner kümmern und zum Beispiel auch Pakete annehmen, auch heute noch verbreiteter als bei uns.



Für alle, die nicht das Glück haben, einen Portier zu beschäftigen, wollen Gregor Herdmann und Dr. Michael Debuschewitz mit ihrem Start-up Paket Concierge diesen Service übernehmen. Sie haben eine Plattform entwickelt, die alle Paketlieferungen - egal von welchen Onlineshop und Versanddienstleister - eines Kunden bündelt und an einen selbst gewählten universellen Abholpunkt schicken lässt.

© Paketconcierge

Kunden, die sich bei der App registrieren, erhalten eine persönliche Adresse und ID. Diese Adresse können sie in allen Onlineshops als Lieferadresse verwenden. Sobald Pakete eingetroffen sind, wird der Kunde benachrichtigt. Zur Abholung benötigt er lediglich die Paket-Concierge-App.So sollen einerseits Paketempfänger eine zuverlässige und bequeme Lösung für den Paketempfang bekommen und andererseits die Versanddienstleister von der effizienteren Zustellung profitieren. Durch die gebündelte Zustellung soll außerdem auf der letzten Meile pro Paket erheblich weniger CO₂ ausgestoßen - und durch die Reduzierung der nötigen Zustellfahrzeuge der innerstädtische Verkehr entlastet werden.Mitgründer Gregor Herdmann stellt Paket Concierge im Etailment-Kurzinterview vor.Wenn die Zustellung an der Haustür nicht klappt, folgt oft eine lästige und langwierige Suche nach dem heiß ersehnten Paket. Nicht selten fehlt die Benachrichtungskarte ganz, oder sie ist unleserlich bzw. unvollständig. Häufig ist unklar, wo das Paket gelandet ist. Eventuell liegt es bei den Nachbarn. Wenn man es abholen will, ist dann aber niemand da. Oder aber es wurde in irgendeinen entfernten Paketshop umgeleitet und man muss einen weiten Weg auf sich nehmen.

Paket Concierge will Schluss mit dem Paketchaos machen. Wir bieten universelle Paketshops in Eurer Nähe und nehmen an diesem einen Punkt zuverlässig alle Pakete an, egal wo Ihr sie bestellt habt und wer das Paket liefert. Zur Abholung benötigt Ihr lediglich die Paket-Concierge-App.

© Paket Concierge

Online shoppen ist bequem, Pakete empfangen bislang nicht. Paket Concierge ist der zuverlässige Weg, alle Pakete an einem Ort der Wahl zu empfangen. Durch die Bündelung der Pakete entstehen erhebliche Effizienzvorteile für die Zusteller und die Umwelt wird geschont.

Welche Unternehmen/Kunden konnten Sie bereits überzeugen?

Bei unseren rund 30 Paket Concierges in Berlin in den Bezirken Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain haben wir bereits mehr als 35.000 Pakete für unsere Kunden angenommen. In diesem Pilotgebiet testen und optimieren wir derzeit die Zusammenarbeit mit den Versanddienstleistern.

Bei aller Orientierung am Empfänger verstehen wir uns als Partner der Versanddienstleister. Und zwar aller. Nur durch einen kooperativen Ansatz lassen sich die Herausforderungen bei der Paketzustellung nachhaltig lösen. Mit unserer Lösung wird der Aufwand nicht verlagert, sondern bei gleichzeitig hoher Kundenzufriedenheit reduziert.

Was war die wichtigste Erkenntnis seit dem Start?

Auslöser der Idee zu Paket Concierge war mein eigener Frust als enthusiastischer Onlineshopper und Paketempfänger. Schnell stellten wir fest, dass die aktuelle Situation auch für die Versanddienstleister frustrierend ist. Aus der persönlichen Erfahrung und unserer Recherche zum Marktumfeld entstand ein Ansatz, von dem alle profitieren.

© Paket Concierge

Bei uns steht eine erstaunlich kleine Zahl im Mittelpunkt. Es gibt nur sehr wenige, aber dafür große Versanddienstleister. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir bereits mehrere dieser Versanddienstleister von uns überzeugen konnten und mit ihnen zusammenarbeiten. In der Vergangenheit gab es bereits viele Projekte und Start-ups, die versucht haben, die Paketzustellung auf der letzten Meile mit disruptiven Ansätzen im Alleingang zu verändern und an der Herausforderung gescheitert sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass nur ein kollaborativer Ansatz der fragmentierten Situation in der Last-Mile-Delivery gerecht wird.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in fünf Jahren über Ihr Start-up in einer Wirtschaftszeitung lesen?

"Auf der letzten Meile geht nichts mehr ohne sie: Wie ein Berliner Start-up dem Paketchaos ein Ende setzt und dabei 500.000 Tonnen CO₂ einspart"

Start-ups ohne Buzzwords

Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.

MEHR ZUM THEMA:



© IMAGO / Westend61 Versandabwicklung Die Kundenzufriedenheit im E-Commerce entscheidet sich beim Paketversand Onlinekäufer wollen wissen, wo sich ihr Paket gerade befindet und wann es zugestellt wird. Die aktive Steuerung der Kundenerwartung nach der Bestellbestätigung ist deshalb ein wesentlicher Faktor für die Kundenzufriedenheit. Dennoch schenken viele Onlinehändler der Kommunikation mit dem Kunden nach dem Kauf zu wenig Aufmerksamkeit, sagt Gastautor Anton Eder von parcelLab. Mehr lesen



© IMAGO / Sven Simon Etailment-Expertenrat Was wäre, wenn ... es keinen Gratisversand mehr gäbe? Eine Paketsteuer als Mittel der Umverteilung zulasten des Versandhandels lehnt Marcel Brindöpke zwar ab - dennoch fragt er sich, ob der E-Commerce sich mit kostenlosem Hin- und Rückversand selbst einen Gefallen tut. In diesem Gastbeitrag erklärt der Etailment-Experte, wie sich der Gratisversand als Standard etablieren konnte und untersucht seine Auswirkungen auf Wettbewerb, Ökologie und die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Mehr lesen