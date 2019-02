An der Basis einer jeden digitalen Entwicklung steht meist eine Software, die unser Arbeiten verändert. So auch die von den Gründern Alexander Graf, Nils Seebach. Boris Lokschin und Fabian Wesner entwickelte Software „Spryker Commerce OS” – laut Eigenbeschreibung ein Start-up für digitale Vorreiter und solche, die es werden wollen.

Der Händler am Zug

Über Spryker Segment: Software

Sitz: Berlin

Gründung: 2014

Gründer: Alexander Graf, Nils Seebach, Fabian Wesner

Mitarbeiter: 140

Investoren: Project A, Cherry Ventures, One Peak Partners





Über etailment Start-ups





Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.

„Geschäftsmodelle jeder Art können über das Spryker Commerce OS einfach abgebildet werden. Ob umfassende B2B-Prozesse und Artikelanforderungen, benutzerfreundliche Shops und andere Kundenschnittstellen oder nahtlose Integrationen an Drittsysteme, bei Spryker steht Individualisierung an erster Stelle, damit Unternehmen eine perfekt auf sie zugeschnittene Lösung bekommen”, erklärt Alexander Graf.Ganz nebenbei, so die Gründer, löse Spryker außerdem die nervigsten Digitalisierungshemmer wie Schnittstellen-Disaster, Performance-Probleme oder technische Umsetzungsblocker.Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Device-Vielfalt, war es für Spryker längst an der Zeit, mit einem Commerce-Betriebssystem den Markt aufzumischen und den Händler zurück ans Steuer zu holen.Durch ihre Software sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Kunden über alle aktuellen und zukünftigen digitalen Kontaktpunkte zu erreichen.Zudem soll die Implementierung neuer Kundenschnittstellen in Form von Frontend-Applikationen wie Desktop-Shops, mobile Apps, IoT-Szenarien, Blockchain-Technologie oder Bot- und Voice-Integrationen innerhalb kürzester Zeit ermöglicht werden.Dadurch können Händler der steigenden Zahl an Endgeräten und damit entsehenden neuen Touchpoints der Customer Journey begegnen. Im Kern steht dabei ein einfaches aber effektives Ziel: die Kunden genau dort erreichen, wo sie am liebsten einkaufen.