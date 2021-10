Das Mainzer Möbel-Start-up Standsome stellt Schreibtisch-Aufsätze und Stehpulte aus FSC-zertifiziertem Holz her. Der Clou: Sie lassen sich in wenigen Handgriffen aus vier bis sechs Holzplatten zusammenstecken. Mit dieser Idee expandiert Standsome jetzt sogar nach Nordamerika.

Start-ups ohne Buzzwords



Mit höhenverstellbaren Arbeitsflächen, die flexibel bereits vorhandene Tische ergänzen, will Standsome die Gesundheit im Arbeitsalltag fördern - denn sie motivieren zum Arbeiten im Stehen und wirken so Bewegungsmangel entgegen, der als häufig die Ursache von Rückenschmerzen, Muskel-Skelett- und Kreislauferkrankungen ist.Das Besondere: Die Stehpulte und Schreibtischaufsätze sind in Sekundenschnelle nach dem Steckprinzip aufgebaut. Der Vertrieb läuft hauptsächlich über E-Commerce.2016 gegründet, versendet der Mainzer Büromöbelhersteller seine innovativen Schreibtischlösungen bereits in die ganze Welt. Gerade wurde, gemeinsam mit zwei ortsansässigen Partnern, Standsome Americas Inc. in Montreal gegründet. Das Ziel: Standsome als globale Marke für stylische und ergonomische Büroausstattung zu etablieren.Hier erklärt Standsome-Gründer Leonard Beck sein Start-up im Kurzinterview mit Etailment.de.Mum, Dad, ihr wisst doch, dass ich nicht so ein verrücktes Internetzeug mache, sondern nachhaltige Büromöbel aus zusammensteckbaren Holzplatten verkaufe, oder?Mit vollem Einsatz designen, produzieren und verkaufen wir stylische, ergonomische und nachhaltige Büroausstattung. Im Mittelpunkt steht dabei der Standsome als erster Steh-Schreibtischaufsatz aus Holz auf dem europäischen Markt.Mittlerweile zählen über 12.000 Kunden zu unseren Fans, darunter auch große Unternehmen wie Zalando, MAN, Facebook, Engel & Völkers, Rewe Group, PwC, Universal und viele mehr. Und jeder, der überwiegend am PC arbeitet oder sogar schon öfter Rückenschmerzen vom vielen Sitzen hat, kommt als neuer Kunde in Frage.Mit Unternehmen, die ihre Beschäftigten im Büro oder Homeoffice mit einer individuell höhenverstellbaren, simplen und preiswerten Stehschreibtisch-Lösung unterstützen wollen. Zudem kooperieren wir gerne mit gemeinnützigen Organisationen und sozialen Einrichtungen.Harte Arbeit, unternehmerischer Mut und gute Ideen zahlen sich aus.Dass wir 2020 erstmals über 1 Million Euro Jahresumsatz erreicht haben – und daher mittlerweile 21 Teammitglieder beschäftigen können.Mainzer Büromöbel-Marktführer expandiert nach Japan.