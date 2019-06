Musik ist Geschmacksache. Das Gedudel in manchen Läden erst recht. Was aber, wenn die Musik zur Kundschaft, zum Sortiment und zum Wetter passen würde? Yvo Schirmer, Geschäftsführer von Storemoods, hat eine KI dafür, die den richtigen Ton trifft und damit auch für Mehrumsatz sorgen soll.

Über Storemoods Sitz der Zentrale: Münster (Westfalen)

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Yvo Schirmer, Lukas Gustenberg, Paris Theofanidis

Audiomarketing beeinflusst den Kunden

Start-ups ohne Buzzwords:

Der Einzelhandel steht tiefgreifenden Veränderungen gegenüber. Der Onlinehandel wächst jedes Jahr unaufhaltsam und zwingt Einzelhändler zu einer zunehmenden Professionalisierung ihres Angebots. Kunden erwarten heutzutage eine einladende Atmosphäre, die den Einkauf vor Ort zum Erlebnis macht und dem Internethandel dadurch die Stirn bietet.Dabei spielt das Thema Audiomarketing eine große Rolle zur unterbewussten Beeinflussung des Verhaltens von Kunden im Geschäft. Bei wissenschaftlich fundierter Umsetzung belegen zahlreiche Studien eine Umsatzsteigerung von 5% bis 10%. Storemoods macht sich diese Erkenntnisse zunutze und entwickelt einen neuartigen Marketingkanal, der Instore-Analysedaten (Anzahl von Kunden im Geschäft, demografische Kundenmerkmale, Lagerbestände, Kassendaten) mit einer intelligenten Audiotechnologie verbindet.Das Ergebnis ist ein automatisiertes Instore-Radio-Programm, das Musik und Promo-Spots anhand lokaler Parameter auf die anwesenden Kunden ausrichtet, dadurch eine einladende Atmosphäre schafft und somit Umsatz und Kundenloyalität steigert.Unsere Technologie generiert in Echtzeit ein einzigartiges Musikprogramm für jede Filiale basierend auf lokalen Parametern wie z.B. Wetter oder Kundenanzahl. Dies schafft einen filial-spezifischen Kommunikationskanal, der nachweislich den Umsatz steigert.Wir nutzen ein abonnementbasiertes Modell. Der Preis basiert auf der Anzahl und Größe der angeschlossenen Filialen sowie dem genutzten Leistungsumfang. Zusätzlich bieten wir Beratungsleistungen und Lautsprecherlösungen an.In den letzten zwei Jahren haben wir uns eine stabile Kundenbasis mit kleinen und mittelständischen Einzelhändlern aus den Bereichen Textil, Möbel/Einrichtung und Gastronomie aufgebaut. Seit einigen Monaten schließen wir zunehmend Filialen großer Player an.Lebensmitteleinzelhandelsketten, da diese im Bereich Audiomarketing großen Aufholbedarf besitzen und unsere Studien gezeigt haben, dass große Potenziale in Bezug auf Atmosphäre und Umsatz vorliegen.Insbesondere im deutschen Einzelhandel werden kurzfristige Kosteneinsparungen im Cent-Bereich nachhaltigen Investments in die Zukunft in der Regel vorgezogen.In unseren Gesprächen mit deutschen Einzelhändlern legen wir verstärkt den Fokus auf konkrete quantifizierbare Vorteile. Erst nachdem man über potenzielle Kosteneinsparungen gesprochen hat, kann man überzeugende Studienergebnisse zu starken Umsatzsteigerungen und weichen Faktoren rund um die "Customer Journey" anbringen.Die Steigerung der durchschnittlichen Kassenbonsumme um 9,5% im Lebensmitteleinzelhandel, wenn unsere Lösung eingesetzt wird.Storemoods: Der Standard für erfolgreichen Einzelhandel.

