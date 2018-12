Maschinen werden immer intelligenter, doch Smarte Dinge haben bislang im Vergleich zu Menschen keine emotionale Intelligenz. TAWNY will das ändern und bringt ihnen mit psychophysiologischen Daten Empathie bei.

Die Utopien der Filmemacher basieren nicht selten auf Geschichten, die in der fernen Zukunft eine Welt intelligenter Maschinen malen. Dabei denken viele Menschen an Roboter, die ihnen in Gestalt und Verhalten ähneln. Doch was ist mit Maschinen, die uns täglich umgeben. Maschinen, die wissen, wie der Mensch fühlt und mithilfe dieser Informationen Händlern helfen, die richtigen ökonomischen Entscheidungen zu treffen – unvorstellbar?



Nicht, wenn es nach Michael Bartl, Gründer des Start-ups TAWNY geht. "Stellen Sie sich eine Welt mit emotional intelligenten Maschinen vor, eine Welt, in der Produkte und Geräte wissen, wie Sie sich fühlen", so Bartl. Denn TAWNYs Ziel ist es, ein Lebensumfeld zu schaffen, das auf menschliche Emotionen reagiert.

Ein neues Level emotionaler Intelligenz

Über TAWNY Segment: Künstliche Intelligenz

Sitz: München

Gründung: 2017

Gründer: Dr. Michael Bartl

Mitarbeiter: 6

Website: tawny.ai

© TAWNY GmbH



Mithilfe künstlicher Intelligenz – sogenannter Emotion AI – werden bei TAWNY verschiedene Quellen wie Video- und Audioquellen genutzt, um beispielsweise physiologische Daten der Menschen zu analysieren. Aus diesen Datenströmen leitet TAWNY emotionale oder affektive Zustände ab. Die Ergebnisse werden anschließend in empathische Produkte oder Umgebungen zurückgeführt, um deren Dienste an den Zustand des Benutzers anzupassen.Die Anwendungen von TAWNY reichen dabei von sehr speziellen Consumer-Geräten bis hin zur kompletten Smart-Home-Umgebung. Anhand der TAWNY-Technologie soll der stationäre Handel also besser auf die Bedürfnisse und Emotionen seiner Kunden eingehen können. Das Kundenerlebnis wird durch TAWNY laut Bartl auf ein neues Level emotionaler Intelligenz gehoben. Es bleibt spannend um die Zukunft der künstlichen Intelligenz und den Gewinn für den Handel.

Über etailment Start-ups

Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de