Das Geschäft von Talon.One? Eine leistungsfähige Promotion-Infrastruktur für expandierende Unternehmen. Marketing-Teams können auf einer einheitlichen Plattform Rabattaktionen, Gutscheincodes, Produktbündelungen, Empfehlungs- und Treueprogramme erstellen und verwalten.

Über Talon.One Segment: Software as a Service

Sitz: Berlin

Gründung: 2016

Gründer: Christoph Gerber, Sebastian Haas

Mitarbeiter: 15

Investoren: SquarePeg Capital, Iris Capital

Build or Buy?

© Talon.One GmbH

Inspiriert von seiner Erfahrung im Aufbau von Lieferando war Co-Gründer Christoph Gerber davon überzeugt, dass es bessere Wege für Unternehmen geben müsse, um Promotion-Aktionen zu erstellen und sie zielgerichtet zu skalieren: „Promotion-Aktionen sind für Unternehmen von grundlegender Bedeutung, führen jedoch oft durch eine ineffiziente Ausführung zu einem enormen Ressourcenverlust. Vor der Integration mit Talon.One sind die häufigsten Probleme der Kunden der Mangel an Flexibilität ihrer Lösung und dass neue Promotion-Aktionen nicht ohne maßgeschneiderte Entwicklungen erstellt werden können.”Entwicklerteams, die sich mit der "Build or Buy”-Entscheidung konfrontiert sehen, so die Gründer, wählen Talon.One wegen der Einfachheit und Skalierbarkeit der API-Integration. Nach der Integration könnten sich die Teams auf ihr Kernprodukt konzentrieren, statt immer wieder neue Promotion-Aktionen für ihre Marketing-Teams umzusetzen.Talon.One hilft Händlern so, das Promotion-Marketing zu optimieren und hat bereits das Vertrauen von Unternehmen wie Mercedes Benz (Moovel) gewonnen. Co-Gründer Sebastian Haas rät Unternehmen generell: „Angesichts der Daten, die Marketing-Teams heute zur Verfügung stehen, sollten Unternehmen ihre Promotion-Aktionen nicht auf generische Angebote beschränken, sondern auf personalisierte und relevante Kampagnen setzen”. Insgesamt hat das Startup dazu beigetragen, „Promotions-as-a-Service“ als Produktkategorie zu definieren.

