E-Commerce-Marken werden von Investoren zunehmend als eine neue Klasse von Vermögenswerten gesehen, im Markt der Aufkäufer von Amazon-Sellern fließen enorme Summen. Die D2C-Markenholding The Stryze Group gehört hierzulande zu den wichtigsten Aggregatoren - beschränkt sich aber nicht darauf, Amazon-Shops aufzukaufen. Was das Geschäftsmodell von anderen mit viel Geld ausgestatteten Playern unterscheidet, sagt Mitgründer und CEO Sebastian Funke im Etailment-Interview.

© The Stryze Group

Über Stryze Unternehmensname: The Stryze Group

Rechtsform: GmbH

Unternehmenssitz: Berlin

Gründungsjahr: 2020

Mitarbeiterzahl: 100

Geschäftsführung/Vorstand: Sebastian Funke (CEO), Mark Hartmann (Strategischer Berater), Sascha Krause (COO), Dr. Taro Niggemann (CFO, Head of M&A)

Website: www.stryze.com The Stryze GroupGmbHBerlin2020100Sebastian Funke (CEO), Mark Hartmann (Strategischer Berater), Sascha Krause (COO), Dr. Taro Niggemann (CFO, Head of M&A)



© Thrasio Amazon-FBA-Aufkäufer Thrasio "Ein Kauf kann in vier Wochen abgewickelt sein" Das US-Start-up Thrasio ist der größte Aufkäufer von Amazon-FBA-Unternehmen weltweit. Was 2018 als Idee begann, erfolgreiche kleine Amazon-Marken unter einem Dach durch Synergieeffekte zu skalieren, hat sich zu einem globalen Player mit einem Jahresumsatz von einer halben Milliarde USD entwickelt. Georg Hesse, Vice President für Großbritannien und Deutschland, spricht im Interview darüber, warum ein Ende des Wachstums nicht abzusehen ist und was europäische von amerikanischen Gründern unterscheidet. Mehr lesen

Start-ups ohne Buzzwords



© Droppery Start-ups Wie Droppery das Streckengeschäft modernisieren will Das Start-up Droppery will Dropshipping für die breite Masse der Onlinehändler öffnen - und den Ruf des Streckengeschäfts verbessern. Die Niederländer setzen auf europäische Qualitätsware und versprechen kurze Lieferzeiten. Webshopbetreiber sollen neue Sortimente einfach hinzufügen können und von einer automatisierten Auftragsabwicklung profitieren. Mehr lesen



© Jooli Start-ups Jooli will Online-Shopping unterhaltsamer machen Stöbern statt gezielter Suche: Die Video-Shopping-App Jooli soll Onlinekunden mit Bewegtbildern inspirieren und durch eine KI-gesteuerte Ausspielung der Angebote passgenau ansprechen. Händler und Hersteller können auf der Plattform kurze Videos hochladen, um Produkte vorzustellen, Nutzer gelangen aus der App direkt zur Bestellung auf die Websites der Anbieter. Das Konzept des virtuellen Schaufensterbummels scheint aufzugehen. Mehr lesen



© IMAGO / Future Image B2B-Plattformen Faire: Einhorn auf dem Sprung nach Europa Unicorns sind Start-ups, die mit 1 Milliarde US-Dollar oder mehr bewertet werden. Dazu zählt die nordamerikanische B2B-Plattform Faire, die jetzt den Schritt nach Europa wagt und von Herstellern und Händlern getestet wird. Mehr lesen

E-Commerce-Marken durch Synergien bei Logistik, Einkauf und Marketing zu skalieren ist das Geschäftsmodell der sogenannten Amazon-Aggregatoren wie Stryze. Schon vier Monate nach der Gründung Ende 2020 sammelte das Berliner Start-up 100 Millionen Euro Startkapital ein, eine weitere Finanzierungsrunde ist für das 1./2. Quartal 2022 geplant.Rund 40 D2C-Marken befinden sich inzwischen unter dem Dach der Stryze Group, die sich nicht darauf beschränkt, in großem Stil Amazon-Marken aufzukaufen, sondern auch selbst Marken auf Amazon und den Sozialen Kanälen entwickelt.Die vier Gründer Sebastian Funke, Sascha Krause, Dr. Taro Niggemann und Mark Hartmann sind selbst erfolgreiche Amazon-Seller mit jahrelanger E-Commerce-Erfahrung. Rund 100 Mitarbeiter haben sie inzwischen. Sie kümmern sich um die gesamte Wertschöpfungskette der Produkte: von der Konzeption, Produktion, Vermarktung bis zur Logistik.Zukäufe können innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden - und werden von Tag eins integriert, wie man bei der Stryze Group betont. Etailment hat mit Co-Gründer und CEO Sebastian Funke darüber gesprochen, welche Marken/Händler für das Start-up interessant sind.Wir verstehen uns als eine neue Art Procter & Gamble der Markenwelt, das für seine eigens entwickelten Marken ebenso wie für aufgekaufte Marken etablierter Anbieter die passenden Verkaufsregale findet und die Produkte entsprechend direkt an den Endkunden bringt. Im Gegensatz zu den klassischen FMCG-Unternehmen sind wir dabei voll digital und kümmern uns um die gesamte Wertschöpfungskette der Produkte von der Konzeption, Produktion, Vermarktung bis zur Logistik.Wir entwickeln selbst oder kaufen D2C-Marken mit Potenzial dazu, um diese über unsere Plattform als Stryze über "Pull"-E-Commerce (u.a. Amazon) als auch "Push"-E-Commerce (Soziale Medien) zu skalieren.Als Direct-to-Customer-Unternehmen besteht unsere Zielgruppe aus Endkunden. Auf der anderen Seite überzeugen wir erfolgreiche Brands mit millionenschwerem Umsatzpotenzial, dass sie mit uns noch besser funktionieren können. Auf diese Weise haben wir Dutzende Unternehmen erworben, darunter den Haustierzubehörhändler Bella & Balu, die Campingfirma Outdoor Panda, Holi Natural, die Nahrungsergänzungsmittel vertreiben, oder Heynna – Premium-Küchenutensilien im minimalistischen Design.Uns ist es vor allem wichtig, mit Händlern ins Geschäft zu kommen, die unheimlich viel Herzblut in den Aufbau ihrer eigenen Marke und den Onlineshop gesteckt haben. Da wir selbst aus dem E-Commerce kommen, können wir so am besten auf Augenhöhe mit ihnen sprechen und Wege erörtern, die Marke im Sinne des Gründers fortzuführen. Natürlich ist die Grundlage eines Zukaufs die Analyse der Marken und ihrer Onlineshops, die wir mit Hilfe eigens entwickelter Tools durchführen. Eine Marke muss sich weiterentwickeln und skalieren lassen, und zwar auch durch die Erweiterung der Produktpalette und im Ausland. Nichtsdestotrotz spielen für die Marken-Integration in unsere Strukturen menschliche Faktoren eine wesentliche Rolle.Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man extrem flexibel bleiben muss, um sich auf deutlich schneller ändernde Marksituationen anpassen zu können. Ich bin seit 15 Jahren Unternehmer – aber die aktuelle Marktsituation bietet so viel Potenzial, wie ich es noch nie gesehen habe. Die Covid-Pandemie hat sicherlich viele Herausforderungen mit sich gebracht – vor allem mit Blick auf die globalen Lieferketten. Sie bringt aber auch enorme Potenziale mit sich.Dass wir in den ersten 12 Monaten der Gründung über 30 Transaktionen durchführen und nahezu 40 Brands in unsere Holding integrieren konnten.