Schnell auf veränderte Wettbewerbssituationen, Kundenbedürfnisse und Geschäftsmöglichkeiten reagieren: Das Berliner Start-up Ubermetrics will Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen dabei helfen, diese Herausforderung zu meistern.

Strategische Unternehmensentscheidungen sollen datengetrieben optimiert und ihre Performance gesteigert werden. Dazu hat das Team des Jungunternehmens Ubermetrics Delta ein SaaS-Tool entwickelt, mit denen unternehmensrelevante Themen im Web in Echtzeit monitored werden können. Kommentare oder Erwähnungen im Web, die das Unternehmensimage oder die Kundenzufriedenheit betreffen, oder auch Ereignisse, die die Lieferkette und die Warenproduktion sensibel beeinflussen könnten, werden durch Ubermetrics Delta schnell identifiziert. Ubermetrics – Media-Monitoring in Echtzeit Media-Monitoring in Echtzeit Das skalierbare Tool filtert öffentlich zugängliche Daten aus unterschiedlichsten Informationsströmen und Kommunikationsmedien. Laut Unternehmensangaben werden mehr als 400 Onlinequellen, 2.000 Printmedien & Podcasts und 100 TV- und Radiokanäle in rund 60 Sprachen in Echtzeit beobachtet.

Über Ubermetrics Segment: Software Technologie, Media Intelligence

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2011

Gründer: Patrick Bunk, Daniel Siewert, Bernd Molzahn

Mitarbeiter: 37

Investoren: Klingel und High-Tech Gründerfonds

Website: https://www.ubermetrics-technologies.com/ Fotonachweis: Ubermetrics

Zahlreichen Kunden, darunter BMW, Deloitte, DHL, Danone und Scholz & Friends, greifen auf Ubermetrics Delta zurück. "Die treffsichere und effiziente Medienbeobachtung liefert essenzielle Informationen für die Entscheidungsfindung im Bereich Marketing & PR, Sales, Supply Chain Management und Strategie", wirbt das Start-up. Die Geschäftsidee scheint nur Kunden, sondern auch Investoren überzeugt zu haben: In der Series-A-Finanzierungsrunde hat neben dem Versandhaus Klingel auch der High-Tech Gründerfonds investiert.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.

