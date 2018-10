Das Münchner Jungunternehmen Usercentrics, erst in diesem Jahr gegründet und laut eigenen Angaben bereits Marktführer im Bereich Consent-Management-Plattformen (CMP), widmet sich den herausfordernden Themen Datenschutz, DSGVO und E-Privacy-Compliance. Das Start-up unterstützt Geschäftskunden dabei, Online-Plattformen und Softwares in puncto Datenschutz auf den neuesten Stand zu bringen und sie einfach und effizient an rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen.

Datenschutzrelevante Zustimmungen effizient und einfach erhalten

Über Usercentrics Segment: SaaS

Sitz: München

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Mischa Rürup, Vinzent Ellissen, Lisa Gradow

Mitarbeiter: 15

Investoren: Cavalry Ventures, Reimann Investors, Business Angel: Kai Seefeldt, Axel Täubert und Jens Lapinski http://usercentrics.com/

© usercentrics

Über etailment Start-ups

Die von Usercentrics entwickelte Software-as-a-Service-Lösung ermöglicht es Werbetreibenden, Publishern, Agenturen und Technologie-Anbietern, die Einwilligung (eng. Consent) ihrer Nutzer zur Datenverarbeitung durch verschiedene Web-Technologien auf der Webseite datenschutzkonform einzuholen, zu verwalten und zu dokumentieren.Die Usercentrics-Lösung ist einfach zu implementieren, frei konfigurierbar und rechtssicher. Unternehmen können auf diese Weise ohne größeren Aufwand ein transparentes Consent-Management implementieren und die DSGVO- und E-Privacy-Compliance jederzeit gewährleisten.Die Plattform von Usercentrics soll den Anwendern eine intuitive Benutzeroberfläche, Echtzeit-Monitoring, vielfältige Varianten für Opt-in-A/B-Testing sowie Optimierungstools bieten. Das Münchner Technologie-Unternehmen wurde Anfang 2018 gegründet und verwaltet aktuell mehrere Millionen Zustimmungen in der Minute. Zu den Kunden von Usercentrics gehören laut eigenen Angaben namhafte Unternehmen verschiedener Branchen, Agenturen sowie Werbetechnologie-Anbieter.Erst im September hat sich Usercentrics ein Investment in Millionenhöhe gesichert: Cavalry Ventures und Reimann Investors sowie die Business Angels Kai Seefeldt, Axel Täubert und Jens Lapinski haben einen siebenstelligen Betrag in das junge Startup investiert.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.