Umgerechnet 30 Milliarden Euro werden jährlich weltweit mit Einweg-Plastikrasierern umgesetzt. Beim Blick auf den Produktpreis wird klar: Das sind ganz schön viele Rasierer - und unglaublich viel Müll. Die Gründer des Start-ups WLDOHO aus dem pfälzischen Dudenhofen fanden: Das muss sich ändern. Sie wollen dem guten, alten Rasierhobel zu einer Renaissance verhelfen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© WLDOHO

Über WLDOHO Unternehmensname: T&B Distribution

Rechtsform: GbR

Unternehmenssitz: Dudenhofen

Gründungsjahr: 2017

Mitarbeiterzahl: 19

Geschäftsführung/Vorstand: Tung Do, Benjamin Rettinger

Website: www.wldoho.de T&B DistributionGbRDudenhofen201719Tung Do, Benjamin Rettinger

© WLDOHO

Start-ups ohne Buzzwords



© Standsome Start-ups Standsome: Das Stehpult nach dem Steckprinzip Das Mainzer Möbel-Start-up Standsome stellt Schreibtisch-Aufsätze und Stehpulte aus FSC-zertifiziertem Holz her. Der Clou: Sie lassen sich in wenigen Handgriffen aus vier bis sechs Holzplatten zusammenstecken. Mit dieser Idee expandiert Standsome jetzt sogar nach Nordamerika. Mehr lesen



© Nomitri Start-ups Nomitri: So führen Händler Selfscanning in nur einem Tag ein Das Berliner Start-up Nomitri hat eine smartphone-basierte Self-Checkout-Lösung entwickelt, die Händler schnell und kostengünstig implementieren können - ohne teure Kamerainstallation und Cloud-Infrastruktur-Setup. Das System funktioniert gleichzeitig wie ein intelligenter Einkaufsassistent, über den Kunden auch Produktempfehlungen erhalten können. Seit Kurzem testen Edeka Lüning und Metro die Lösung. Mehr lesen



© Unmilk Start-ups Unmilk: Gründen in Zeiten von Corona Mitten in der Corona-Krise gründet eine junge Wahl-Hamburgerin ein Start-up für vegane Proteindrinks. Die Kommunikation mit Lieferanten, Handelspartnern, Investoren und Konsumenten gestaltet sich deshalb schwieriger als geplant. Dass Unmilk dennoch erfolgreich startet und mittlerweile u.a. bei Rossmann, Globus und Müller gelistet ist, ist vor allem der konsequenten Social-Media-Strategie von Gründerin Jennifer Schäfer geschuldet. Mehr lesen

WLDOHO vertreibt Rasierhobel und Zubehör für die plastikfreie Rasur zu drei Vierteln über den eigenen Webshop und zu einem Viertel über Amazon - mit Erfolg: 7 Millionen Euro Umsatz sind für 2021 eingeplant. Das 2017 gegründete Start-up hat bereits die Internationalisierung im Blick.Co-Gründer und -CEO Tung Do erklärt das Geschäftsmodell im Interview.Wir verkaufen Rasierer ohne Plastik und ohne teure Ersatzklingen über das Internet. Und ja, wir können davon leben. Auch, weil wir mit unserem 19-köpfigen Team alles selbst steuern: von der Produktentwicklung, dem Design, der Produktion, der Logistik bis hin zur Vermarktung und dem Kundensupport. Oder kurz und knapp ausgedrückt: Wir drücken Knöpfe und verdienen damit Geld.Wir vertreiben ein Produkt, das wir dem Mainstream mit Storytelling zugänglich machen. Es entspricht dem Zeitgeist der Nachhaltigkeit, der gerade von jüngeren Generationen gelebt wird. Da wir ohne Zwischenhändler direkt an den Endkunden verkaufen, arbeiten wir sehr profitabel.Unsere Hauptzielgruppe sind Frauen im jungen Erwachsenenalter unter 25, weil unter ihnen eine große Bereitschaft besteht, Routinen und Gewohnheiten zu ändern, um nachhaltiger zu leben. Darüber hinaus bekommen wir so gut wie jeden Tag Anfragen von Unternehmen, die gerne auf den Nachhaltigkeitstrend aufspringen möchten.Der Markt für unsere Produkte ist denkbar groß. Wir bieten eine nachhaltige, hautschonende und hochwertige Lösung für alle, die sich bereits rasieren oder das in Zukunft tun wollen. Speziell als potenzielle Kunden im Blick haben wir momentan Frauen ab 30. Wir merken, dass das Bewusstsein für Umweltschutz in dieser Gruppe stark zunimmt.Erstmalig zu gründen, bedeutet vor allem zu Beginn, dass man auf viele neue Herausforderungen und Hürden stößt. Trotz der Aufgabenvielfalt ist es aber wichtig, den Fokus für die eigene Vision, das übergeordnete Ganze, nicht zu verlieren. Konsequent seinen Plan zu verfolgen, auch über langwierige Prozesse hinweg, ist eine unternehmerische Kunst.Was insbesondere den E-Commerce angeht, sind Auswahl und Zuschnitt des Produkts, das man verkaufen will, essenziell. Wir haben 2017 mit Business-Taschen und Mappen angefangen und sind ein Jahr später auf die Idee der nachhaltigen Rasierhobel umgeschwenkt, weil wir hier über besonderes Design und beständige Qualität ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Rasierer-Markt bieten können, der noch stark von plastikhaltigen Wegwerf-Artikeln dominiert ist. Außerdem sollte man sich nah an seiner Zielgruppe und deren Problemen orientieren, um auf die bestmöglichen Lösungen zu kommen.Da wir nicht aus einem der Start-up-Hotspots wie Berlin, Hamburg oder München kommen, haben wir uns eine persönliche Erfolgsmarke gesetzt, die mit unserem Heimatdorf und Unternehmenssitz Dudenhofen in Verbindung steht. Unser Ziel war es immer, einmal mehr Follower zu haben, als es Einwohner bei uns im Dorf gibt. Seit einiger Zeit haben wir das geschafft und die 6.000 überschritten.„Von Dudenhofen aus in die ganze Welt: Wie WLDOHO den Rasierer-Markt revolutioniert hat.“ Binnen der nächsten fünf Jahre wollen wir zu einer Marke heranwachsen, die auch international für nachhaltige Rasierer bekannt ist. Dafür werden wir bald expandieren - erst innerhalb der EU, dann in die USA.Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de