Das Start-up Wandelbots will die Programmierung von industriellen Robotern demokratisieren. Über intelligente Jacken und Handschuhe werden die Körperbewegungen erfasst und die Daten automatisch auf Roboter übertragen.

Jeder Laie kann mithilfe von smarten Wearables zum Roboterprogrammierer werden. Das ist zumindest die Vision des Dresdner Start-ups Wandelbots. In unserer sich wandelnden Arbeitswelt und im Zuge der Digitalisierung kommen immer komplexere Roboter zum Einsatz, doch diese zu programmieren und auf neue Prozesse abzustimmen, kostet Zeit und vor allem Geld – zumal es immer wieder an Experten und Fachkräften mangelt.

Wandelbots: Roboter programmieren für jedermann

© Anne Schwerin

Smarte Kleidung als Controller

Über Wandlebots Segment: Robotics

Sitz: Dresden

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Christian Piechnick, Maria Piechnick, Georg Püschel, Sebastian Werner, Jan Falkenberg, Giang Nguyen, Christoph Biering

Mitarbeiter: 28

Investoren: EQT Ventures, Paua Ventures, Atlantic Labs





Hier setzt Wandelbots an: Das Start-up demokratisiert die Programmierung von industriellen Robotern mithilfe von intelligenter Kleidung. Über Jacken und Handschuhe, die mit Sensoren und Aktoren bestückt sind, werden Körperbewegungen erfasst und auf Roboter übertragen.Auf diese Weise können Menschen Roboter Aufgaben am Beispiel demonstrieren. Währenddessen werden alle anfallenden Daten gesammelt und auf dieser Basis vollintegrierte Automatisierungsskripte generiert. So können die Kosten und Zeit für die industrielle Automatisierung drastisch gesenkt werden.Gegründet wurde das Unternehmen 2016 von Christian Piechnick zusammen mit seiner Frau Maria und vier weiteren Doktoranden des Lehrstuhls für Softwaretechnologie an der TU Dresden. Die ursprüngliche Idee, smarte Kleidung als Controller für Roboter einzusetzen, kam Maria Piechnick, als sie an ihrer Doktorarbeit zum Thema Wearables arbeitete.Wandelbots ist eins der ersten Startups des "Smart Systems Hub – Enabling IoT" und konnte schon viele Investoren und Firmen wie VW von seiner Idee und Technologie überzeugen. Erst im Dezember hat sich das Jungunternehmen in einer Finanzierungsrunde sechs Millionen Euro frisches Kapital erschließen können.