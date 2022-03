Das dänische Start-up Templafy hat ein Content-Management-System entwickelt, welches sicherstellt, dass alle in einem Unternehmen erstellten Dokumente den visuellen und rechtlichen Standards der Marke entsprechen. Logos, Bilder und Textbausteine werden cloudbasiert verwaltet und den Mitarbeitern in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung zur Verfügung gestellt.

© Templafy

Über Templafy Unternehmensname: Templafy

Rechtsform: ApS

Unternehmenssitze: Kopenhagen, New York, Berlin, Eindhoven, Sydney, London

Gründungsjahr: 2014

Mitarbeiterzahl: knapp 400

Geschäftsführung/Vorstand: Jesper-Theill Eriksen (CEO), Christian Lund (Co-Founder), Henrik Printzlau (Co-Founder), Ellen Benaim (Chief Information and Security Officer), Emil Dyrvig (Chief Revenue Officer), Jakob Ekkelund (Chief Strategy Officer), Rasmus Jensen (Chief Customer Officer), Thomas Jespersen (Chief Technology Officer), Greg Sheppard (Chief Marketing Officer), Cynthia Stephens (Chief Financial Officer), Robin Stimac (Chief Product Officer)

Website: https://www.templafy.com/de/



© Templafy

Start-ups ohne Buzzwords



Die Templafy-Plattform soll Unternehmen dabei unterstützen effizient Content zu erstellen, zu bearbeiten und zu optimieren. Unternehmensinhalte wie Vorlagen, Bilder, Textbausteine und E-Mail-Signaturen werden damit cloudbasiert verwaltet und den Mitarbeitern über Schnittstellen direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung zur Verfügung gestellt.Jan Mechtel gründete 2010 das Software-Start-up Veodin, das 2018 von Templafy übernommen wurde. Mit der Übernahme wechselte er als Geschäftsführer Deutschland zu Templafy und erhielt den Zusatz "Co-Founder by Acquisition". Jan Mechtel entwickelt bis heute das Templafy-Produkt mit und setzt die Strategie für den deutschsprachigen Raum um.Im Etailment-Interview erklärt er, wie die SaaS-Lösung dazu beitragen kann, Datensilos am Arbeitsplatz zu beseitigen.Unternehmen produzieren heute Unmengen an Content – Einzelhändler beispielsweise erstellen Vertragsentwürfe, Marketing-Materialien, E-Mails und Pitch Decks in aller Regelmäßigkeit. Mitarbeiter kostet die Erstellung dieser Dokumente viel Zeit, da die benötigten Informationen verstreut abliegen. Auch die Fehleranfälligkeit ist hoch, es können sich schnell veraltete Logos oder Textbausteine einschleichen. Genau dem nehmen wir uns an: Der cloudbasierte Ansatz ermöglicht das unternehmensweite Aktualisieren von Informationen und Bildern, beispielsweise bei einem neuen Logo, mit nur einem Mausklick. Templafy ist dabei in die gängigen Anwendungen zur Dokumentenerstellung integriert, Mitarbeiter können also in der gewohnten Arbeitsumgebung auf die benötigten Informationen zugreifen und sie direkt in ihre Dokumente einfügen.Templafy ist das innovative Tool zur Erstellung von Dokumenten, in bestehende Anwendungen integriert und stellt sicher, dass Mitarbeiter immer und überall auf den benötigten Content zugreifen, während Unternehmen mühelos den Content verwalten, aktualisieren und optimieren können.Bis heute konnten wir über 600 Unternehmen mit knapp 3 Millionen Endnutzern als Kunden gewinnen. Dabei betreuen wir Unternehmen der verschiedensten Industrien, von Retail bis Consulting. Namhafte Beispiele sind IKEA, KPMG und Cisco. Der Boom der hybriden Arbeitswelt hat die Nachfrage nach vernetztem Content abermals erhöht. Plötzlich liegt auch im Einzelhandel vieles im digitalen Raum ab und Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen arbeiten ortsunabhängig und müssen dennoch auf die benötigten Vertragsvorlagen, Logos und aktuellen E-Mail-Signaturen zugreifen können.Als Geschäftsführer Deutschland habe ich natürlich die Vision, irgendwann alle großen deutschen Unternehmen an Bord begrüßen zu können, egal ob aus Autoindustrie oder Bankenwesen. Wir sprechen mit vielen spannenden Unternehmen und entwickeln unser Produkt weiter, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.Gespräche mit Kunden und Analysten eröffnen immer wieder neue Perspektiven, die wir in unsere Produktentwicklung einfließen lassen. Dennoch ist es elementar, das ursprüngliche Ziel der Prozessoptimierung bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten nicht aus den Augen zu verlieren. So achten wir darauf, Templafy kontinuierlich zu verbessern, ohne es mit Features zu überfrachten.Eine aktuelle Studie von Templafy hat gezeigt, dass deutsche Arbeitnehmer mit den Technologien am Arbeitsplatz noch nicht vollends zufrieden sind: Die Hälfte wünscht sich integrierte Tools, über 40% wollen Applikationen, die unternehmensweit eingesetzt werden und zwei Drittel hoffen auf eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Genau diese 3 Eigenschaften (Intuition, Integration und unternehmensweite Einsatzbereiche) sind seit jeher Kern unserer DNA. Das erfüllt mich durchaus mit Stolz."Endlich einfach zusammenarbeiten – Templafy beseitigt Datensilos am Arbeitsplatz."Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Können auch Sie Ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter ulrike.sanz@dfv.de.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de