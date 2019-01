Individuelle Systeme, die sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lassen: Vor der ERP-Software Xentral müssen sich SAP & Co. in Acht nehmen, ist Investor Frank Thelen überzeugt.

An der Basis eines digitalisierten Handelsunternehmens steht ein Warenwirtschaftssystem, das die Prozesse im Griff hat. Hier setzen die Gründer Benedikt und Claudia Sauter mit ihrem ERP-System Xentral an. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus flexibel erweiterbarer Basisversion mit eigenem AppStore. Das Ziel der Gründer: die Entwicklung individueller Systeme, die sich an die Bedürfnisse der Unternehmen anpassen. Mit Xentral kann jedes Unternehmen den Funktionsumfang auf Grundlage seiner Bedürfnisse festlegen und damit ein passgenaues ERP-System konfigurieren.

"Mehr als 150 Module von einem Vertriebscockpit über ein automatisiertes Lagermanagement bis hin zu umfangreichen Produktionsprogrammen können mit nur wenigen Klicks im Xentral App-Store installiert werden", verspricht Claudia Sauter. Darüber hinaus bietet Xentral Schnittstellen zu allen gängigen Onlineshopsystemen und Marktplätzen, Versanddienstleistern, Zahlungsanbietern und vielem mehr.

Erfolg durch Überzeugung

Xentral stellt sich vor

Über Xentral Segment: ERP-System

Sitz: Augsburg

Gründung: 2015

Gründer: Benedikt und Claudia Sauter

Mitarbeiter: 35

Investoren: Frank Thelen

Website: xentral.biz

Die Erfolgsgeschichte des Start-ups gründet dabei nicht wie bei vielen anderen auf dem Pitch einer Idee, sondern dem erfolgreichen Einsatz der Software. Die Food-Startups aus der Gründershow "Die Höhle der Löwen", 3Bears, FitTaste und Pumperlgsund, setzen bei ihrem Warenwirtschaftssystem auf Xentral. Darüber wurde Investor Frank Thelen auf Xentral aufmerksam."Ich war von der Flexibilität und der Innovation der Software beeindruckt. Xentral ist eine neue, revolutionäre Lösung, die genau die Flexibilität bietet, die der wachsende E-Commerce-Bereich braucht. Das wird etwas ganz Großes, vor dem sich SAP und Co. in Acht nehmen müssen", ist Thelen überzeugt. Er machte den Gründern ein Angebot und ist seit 2018 als Investor an Bord. Die next Steps der Gründer: die Expansion in den europäischen Raum und die Weiterentwicklung des Leistungskatalogs, damit Xentral im internationalen Vergleich ganz oben mitspielen kann.Xentral ist in vier Versionen verfügbar, die sich nach Anzahl der Benutzer und Funktionsumfang staffeln. Neben einer kostenlosen Open-Source-Variante für Start-ups ist Xentral in der Starter-Version ab einem Nutzer für 30 Euro pro Monat, in der Business-Version ab 65 Euro und in der Enterprise-Lösung ab 150 Euro pro Monat erhältlich. Die Premium-Version ist eine individuelle Lösung, die eigens für die Ansprüche des Kunden entwickelt wird. Ab der Starter-Version können Zusatz-Module über den App-Store installiert werden.

Über etailment Start-ups

Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

