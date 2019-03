Das Düsseldorfer Start-up aconno will die Entwicklung vernetzter Hardware so einfach machen wie die Programmierung von Software und so den Entwicklungsaufwand von Produkten für das Internet der Dinge erheblich reduzieren.

Die Entwicklung intelligenter Produkte sollte Spaß machen und einfach sein. Da aber Technologien und Elektronik immer komplexer werden, nehmen die Fähigkeiten der Menschen, intelligente Dinge zu entwickeln, ab.

aconno will die Entwicklung vernetzter Hardware so einfach machen wie die Programmierung von Software. Das Düsseldorfer Unternehmen bietet innovative Lösungen, die den Entwicklungsaufwand von Produkten für das Internet der Dinge erheblich reduzieren.

Herzstück sind die eigenen Bluetooth 5.0 Module, basierend auf der hochentwickelten Nordic Semiconductor nRF52 Serie. Zusätzlich stellt aconno ein umfangreiches IoT-Entwicklungsboard, ein Portfolio von Sensor-Beacons (Licht,Temperatur, Bewegung, Ultraschall, Vibration, ePaper, Abstand, Barometer, Feuchtigkeit...), Programmer, Smart-ePaper, Gateways und Zubehör her.



Made in Germany Die Produkte sind "Made in Germany" und CE/FCC/IC/RED zertifiziert. Als IoT-Spezialist bietet das Düsseldorfer Unternehmen neben Hardware und Open-Source-Software auch Beratung und Realisierung kundenspezifischer Projekte.

Industriegrößen wie BoschRexroth, Vodafone und Siemens sowie zahlreiche Mittelständler, Systemhäuser und Startups zählen bereits zu den Kunden des 2015 gegründeten Startups. Was sie besonders schätzen: den schnellen Weg von der Prototypenentwicklung bis zur Serienproduktion.

Um einen Schritt weiter zu gehen, bietet aconno auch eine umfassende Baukasten-Lösung auch für NB-IoT (Narrowband-IoT) an. Diese ermöglicht IoT-Lösungen im Nah- sowie im Mobilfunk. Über aconno Segment: IoT, Connected Sensor Hardware

Sitz: Düsseldorf

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Thomas Hollwedel, Miroslav Simudvarac

Mitarbeiter: 20

Investoren: Bisher Bootstrapping. Erste Funding Open H1/2019

Internet: https://www.aconno.de

© Aconno

Für den Retail-Bereich lassen sich ebenfalls leicht neue Lösungen konzipieren, wie die Düsseldorfer berichten: von der Kühlkettenüberwachung im Home-Delivery über smarte Label am Regal oder neuartige Produkttester, die Aufschluss darüber geben, wie oft oder lange ein Produkt getestet wurde. Hier heißt es insbesondere, die Brücke zwischen Online- und Offline-Einkaufserlebnis interaktiv zu gestalten.

