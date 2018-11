Von der Digitalisierung der Supply Chain bis hin zur Onlineshop-Integration in die IT-Systemlandschaft: eddyson schafft digitale Strukturen in analogem "Chaos"und vernetzt den Handel per Plug’n‘Play.

"Mit dem Kopf in den Wolken" ist im Falle der Digitalisierung nicht etwa das Charakteristikum von Träumern, sondern das von Visionären wie Corin Schmidt, Uwe Neben, Jörg Oestreich, Dirk Killius, Tim-Oliver Kaiser und Lars Nordmeyer.

© eddyson GmbH

Datenaustausch leicht gemacht

Über eddyson Segment: B2B-Software

Sitz: Göttingen

Gründung: 2012

Gründer: Corin Schmidt, Uwe Neben, Jörg Oestreich, Dirk Killius, Tim-Oliver Kaiser, Lars Nordmeyer

Mitarbeiter: 36

Investoren: High-Tech-Gründerfonds

Website: eddyson.de

Über etailment Start-ups

Ihr Start-up eddyson entwickelt und betreibt die Cloud-Plattform yOD. An der Basis steht modernste In-Memory-Technologie, die die gesamte Supply Chain digitalisieren soll. Egal, ob E-Commerce oder stationärer Handel, jede Datenstruktur und jedes Übertragungsprotokoll wird laut Gründern von der Plattform unterstützt. Mithilfe von lizenzkostenfreien Tools werden Unternehmen, die die Transformation noch anpacken müssen, an die Hand genommen und zwar dort, wo viele Stakeholder zusammenlaufen: an der Supply Chain. "Kunden binden sich einmal mit ihren Geschäftsprozessen an die Plattform an und können schneller sowie günstiger als jemals zuvor Daten mit Geschäftspartnern und Systemen austauschen", verspricht Co-Gründer Corin Schmidt. Geschäftsprozesse werden anhand des Systems durch BPMN 2.0 visualisiert, mit den entsprechenden Verarbeitungsroutinen, Mappings und Eventsteuerungen automatisiert und letztlich im Echtzeit-Monitoring überwacht. Ihr Ziel: Durch die Harmonisierung der Geschäftsprozesse bei der Digitalisierung Wettbewerbsvorteile für die Kunden generieren.

