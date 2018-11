Eine Plattform für alle Beteiligten der Logistikkette? Die Entwicklung einer einfachen und sicheren Methode, um diese Idee umzusetzen, ist die Vision der Gründer Darina Onoprienko und Gautier Lobry.

Mit ihrem Start-up evertrace verändern sie anhand von IoT und Blockchain-Technologie sowie Echtzeit-Tracking die gesamte Versandabwicklung und bilden sie auf einer digitalen Plattform ab.



Ob Standort der Ware oder Temperatur der Fracht – alle Informationen sind jederzeit abrufbar und das für alle Parteien: Frachteigner, Spediteure, Händler und Versicherer. Hier sieht das junge Unternehmen auch seine Hauptzielgruppen. Vom Company Builder Next Big Thing AG unterstützt, unterhält evertrace derzeit Pilotprojekte mit +D Consortium und deren Mitgliedern wie Imperial Logistics International, Allianz ESA oder Microsoft. Darüber hinaus kooperiert das Startup mit einem der 20 führenden internationalen Spediteure.

Realtime für reale Transparenz

Über evertrace Segment: Internet of Things

Sitz: Berlin

Gründung: 2018

Gründer: Darina Onoprienko, Gautier Lobry

Mitarbeiter: 5

Investoren: Next Big Thing AG

Website: evertrace.io

Der zentrale Dreh- und Angelpunkt des Startups: Transparenz und Vernetzung. Dadurch können bei Händlern administrative Kosten eingespart und Prozesse schneller umgesetzt werden. Zudem sind Daten rund um den Prozess ganz einfach und ständig einsehbar.So transparent die Prozesse mit der Plattform, so einfach ist die Anmeldung: Kunden von evertrace registrieren sich auf der Plattform, arrangieren mit ihren Spediteuren den Transport sowie die Versicherung, erhalten ein Tracking Device, das bei der Fracht deponiert werden muss und Daten zur Temperatur, Luftfeuchtigkeit, zu Erschütterungen, Lichtverhältnissen und zum Standort misst. So können alle relevanten Parameter im Blick behalten werden.Darüber hinaus werden Dokumente, Nachrichtenverkehr und alle anderen damit einhergehenden Aufgaben wie beispielsweise die Rechnungsstellung auf der Plattform abgebildet. Die Vision der Unternehmer ist klar und steht im Zentrum der allgemeinen Digitalisierungsidee: Eliminierung von zeitfressenden administrativen Aufgaben und Schaffung einer einfachen und sicheren Methode, um Daten in Echtzeit zu tauschen.

Über etailment Start-ups

